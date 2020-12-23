Происшествия
39 минут назад
Липчанин похитил 6 смартфонов в Мордовии
А ещё он украл из салона связи более 22 тысяч рублей.
27-летнего жителя Липецкой области осудили по ст. 158 УК РФ «Кража». Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по республике Мордовия, ночью 20 июля этого года неизвестный разбил окно в салоне по продаже мобильных телефонов, расположенном в поселке Зубова Поляна. Проникнув в помещение, злоумышленник похитил с витрины шесть смартфонов, а также рабочий сотовый телефон и более 22 тысяч рублей. Общий ущерб составил 67 тысяч рублей.
После совершения преступления житель Липецкой области, ранее проживавший в поселке Барашево Теньгушевского района, уехал из Мордовии на такси. Молодой человек был задержан по месту своего жительства и доставлен в Мордовию.
Как он рассказал полицейским, в республику он приехал со своим товарищем на автобусе. В Зубовой Поляне после распития спиртных напитков они уснули на улице. Проснувшись, липчанин вспомнил, что видел неподалеку салон сотовой связи. Молодой человек отправился к зданию. Подобрав на земле пенек, он разбил им окно и проник внутрь. В помещении он повредил витрину с мобильными телефонами, некоторые из которых упали и разбились. Мужчина забрал их с собой, а потом похитил из тумбочки лежащие там деньги и рабочий мобильный телефон. По пути злоумышленник выкинул разбитые смартфоны, оставив себе несколько штук. Затем он разбудил товарища, после чего они вызвали такси, на котором уехали в Рязанскую область, а затем домой – в Липецкую.
Суд назначил липчанину наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото - 13.мвд.рф
После совершения преступления житель Липецкой области, ранее проживавший в поселке Барашево Теньгушевского района, уехал из Мордовии на такси. Молодой человек был задержан по месту своего жительства и доставлен в Мордовию.
Как он рассказал полицейским, в республику он приехал со своим товарищем на автобусе. В Зубовой Поляне после распития спиртных напитков они уснули на улице. Проснувшись, липчанин вспомнил, что видел неподалеку салон сотовой связи. Молодой человек отправился к зданию. Подобрав на земле пенек, он разбил им окно и проник внутрь. В помещении он повредил витрину с мобильными телефонами, некоторые из которых упали и разбились. Мужчина забрал их с собой, а потом похитил из тумбочки лежащие там деньги и рабочий мобильный телефон. По пути злоумышленник выкинул разбитые смартфоны, оставив себе несколько штук. Затем он разбудил товарища, после чего они вызвали такси, на котором уехали в Рязанскую область, а затем домой – в Липецкую.
Суд назначил липчанину наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото - 13.мвд.рф
Николай