Доброе утро, Липецк!

Наступил предпоследний четверг 2020 года, 24 декабря. Сегодня по прогнозу в Липецке должно немного потеплеть. Чиновники просят ответить, согласны ли многодетные семьи вместо участка получить деньги. Липчане в четверг могут рассказать о своих претензиях по застройке окраины. Сегодня в художественном музее открывается постоянная экспозиция, а кинотеатры представляют новинки недели.

Погода



В Липецке на 24 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза. 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 29 градусов мороза.



Дороги



Водители, помните о дорожных ремонтах. Литым асфальтом на этой неделе заделывают ямы на участках улиц Октябрьской, 3 Сентября, Угловой, Интернациональной, Адмирала Макарова, Маршала Рыбалко, Фестивальной, Талалихина, на Осеннем проезде и возле дома №15В по улице Неделина.



ЛипецкЯндекс.Карты



Праздничный стол



Блогер Олеся советует не откладывать подготовку к главной ночи года и уже сейчас задуматься об угощениях. Например, заняться засолкой красной рыбы.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olesya (@_olesya_sorokina_)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



200 000 рублей или участок



Сейчас в регионе прорабатывается вопрос в внесении изменений в законы по поддержке многодетных семей. Например, есть идея вместо предоставления участка под строительство выплачивать деньги — по 200 000 рублей. Чиновники



Вертолетная площадка



В четверг планируется судебное заседание



Будет сказочно!



Бизнесмены подарили Липецку



Аквапарк и микрорайон за трассой



Городской департамент архитектуры начал прием замечаний и предложений на проекты развития окраины Липецка в районе Опытной станции. Напротив микрорайона «Звездный» со стороны Лебедянского шоссе хотят видеть



Главные герои Нового года



ДК «Матыра» завершает прием заявок на



Новая экспозиция



24 декабря в 15:00 часов в областном художественном музее (Ленина,7а) презентуют экспозицию «Шедевры музейной коллекции». Постоянная экспозиция расскажет о современной художественной жизни Липецка и региона. Экспозицию выстроили в соответствии с нынешним клиповым восприятием и разбили на блоки «Липецкая художественная школа», «Скульптурная мастерская», «Графический кабинет».



Премьеры недели



Четверг — день премьер недели в кинотеатрах. На этой неделе липецкие кинотеатры готовят пять новинок. Среди них — ужастик, мультфильмы, приключенческая драма и рождественская история знаменитого кота Боба. Расскажем подробнее о трех премьерах.



«Семейка Крудс: Новоселье» (6+). Новая часть франшизы о жизни первобытных людей. Такие харизматичные герои как члены клана Крудс просто не в силах усидеть на месте. Они смело идут навстречу самым головокружительным приключениям и готовы ответить непредсказуемостью и находчивостью на любой вызов судьбы. Персонажей американского мультика озвучивают Нюша, Егор Дружинин, Ляйсан Утяшева и Павел Воля.





«Огонь» (6+). Героическая история с Константином Хабенским от создателей «Экипажа», «Движения вверх» и «Легенды № 17». Фильм о пожарных и спасателях. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. Не знаем, как вы оцените фильм, но трейлер — точно огонь.





«Рождество кота Боба» (6+). Продолжение основанного на реальной истории кинохита «Уличный кот по кличке Боб». До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Удивительно добрая и светлая история из Великобритании о настоящей дружбе.



В Липецке на 24 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза. 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 29 градусов мороза.Водители, помните о дорожных ремонтах. Литым асфальтом на этой неделе заделывают ямы на участках улиц Октябрьской, 3 Сентября, Угловой, Интернациональной, Адмирала Макарова, Маршала Рыбалко, Фестивальной, Талалихина, на Осеннем проезде и возле дома №15В по улице Неделина.Блогер Олеся советует не откладывать подготовку к главной ночи года и уже сейчас задуматься об угощениях. Например, заняться засолкой красной рыбы.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сейчас в регионе прорабатывается вопрос в внесении изменений в законы по поддержке многодетных семей. Например, есть идея вместо предоставления участка под строительство выплачивать деньги — по 200 000 рублей. Чиновники просят ответить , согласны ли многодетные семья получить такую компенсацию. Деньги решили выплачивать из-за слишком высокого спроса на участки в черте Липецка.В четверг планируется судебное заседание по спору областной больницы и мэрии Липецка . Представители учреждения здравоохранения намерены доказать, что за больницей все же стоит закрепить 4 900 квадратных метров вертолетной площадки. Она уже как достроена, но право оперативного управления участком больница так и не получила.Бизнесмены подарили Липецку новое новогоднее украшение — в шатер из гирлянд укутают главную городскую ёлку на площади Петра Великого. Монтаж уже идёт, устанавливают 20 опор. На верхушке новогоднего дерева закрепят кольцо. От него к опорам протянут 130 нитей гирлянд, они будут слегка провисать, что создаст подобие шатра. Общая длина иллюминации – порядка 2 000 метров. Окружность навеса – около 100 метров. Свет гирлянд – тёплый белый. С монтажом украшения планируют управиться до конца года.Городской департамент архитектуры начал прием замечаний и предложений на проекты развития окраины Липецка в районе Опытной станции. Напротив микрорайона «Звездный» со стороны Лебедянского шоссе хотят видеть спортивно-досуговую зону с аквапарком и ледовой ареной , а за Окружной трассой предлагают построить новый микрорайон из 38 высоток.ДК «Матыра» завершает прием заявок на предновогодний марафон на звание лучших Деда Мороза и Снегурочку. В конкурсе на звание самых-самых могут принять участие все желающие, которые любят удивлять, дарить праздник другим, уверенные в своих артистических и организаторских способностях, все, кто верит в чудеса и способен подарить сказку.24 декабря в 15:00 часов в областном художественном музее (Ленина,7а) презентуют экспозицию «Шедевры музейной коллекции». Постоянная экспозиция расскажет о современной художественной жизни Липецка и региона. Экспозицию выстроили в соответствии с нынешним клиповым восприятием и разбили на блоки «Липецкая художественная школа», «Скульптурная мастерская», «Графический кабинет».Четверг — день премьер недели в кинотеатрах. На этой неделе липецкие кинотеатры готовят пять новинок. Среди них — ужастик, мультфильмы, приключенческая драма и рождественская история знаменитого кота Боба. Расскажем подробнее о трех премьерах.«Семейка Крудс: Новоселье» (6+). Новая часть франшизы о жизни первобытных людей. Такие харизматичные герои как члены клана Крудс просто не в силах усидеть на месте. Они смело идут навстречу самым головокружительным приключениям и готовы ответить непредсказуемостью и находчивостью на любой вызов судьбы. Персонажей американского мультика озвучивают Нюша, Егор Дружинин, Ляйсан Утяшева и Павел Воля.«Огонь» (6+). Героическая история с Константином Хабенским от создателей «Экипажа», «Движения вверх» и «Легенды № 17». Фильм о пожарных и спасателях. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. Не знаем, как вы оцените фильм, но трейлер — точно огонь.«Рождество кота Боба» (6+). Продолжение основанного на реальной истории кинохита «Уличный кот по кличке Боб». До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Удивительно добрая и светлая история из Великобритании о настоящей дружбе.