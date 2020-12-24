Общество

56 минут назад

Большинство липецких магазинов увеличит время работы

7 1115
#торговля #Новый год
Большинство липецких магазинов увеличит время работы

Начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев обратился к руководителям предприятий торговли с предложением увеличить время работы накануне Нового года, чтобы избежать скопления покупателей в торговых залах. 

В липецких магазинах и торговых сетях, которым дозвонился GOROD48, подтвердили получение письма Юрия Букреева, однако, накануне Нового года торговые сети и так стараются работать как можно больше.  

Время работы магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и Карусель» увеличивать не планируют, так как эти магазины и так открыты допоздна, а некоторые работают круглосуточно.

 — Мы увеличим количество работающих касс. Это традиционная предновогодняя практика, — рассказал начальник управления по взаимодействию с органами власти ТС «Пятерочка» Роман Черешнев.

— Наши магазины и так работают круглосуточно, но теперь увеличим количество касс, — рассказал GOROD48 заместитель директора сети магазинов «Хомяк» Илья Чернев.

Илья Чернев также отметил, что к новогодним праздникам в сети увеличивали количество персонала. Окупятся ли затраты, сеть оценит по итогам года.

В сети «Липка» GOROD48 сообщили, что увеличивать время работы магазинов тоже не станут, но в конце года в торговых залах будут работать все действующие кассы (в обычное время работает примерно половина). 

— Увеличивать время работы магазинов нецелесообразно. Они у нас и так работают с 08.00 до 22.00 без перерывов и выходных. В другое время покупателей просто нет. В предновогоднюю неделю у нас будут задействованы все кассы в торговых залах. Выйдут на подработку кассиры из других смен. Это дополнительные расходы, но в Новый год обычная практика, — пояснил директор ООО «Липка» Игорь Савицкий.

Как сообщили GOROD48 в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, большинство предприятий торговли увеличили время работы до 23.00 («Ашан», «Европа», «Метро»), в сети «Магнит» на четыре часа увеличен график работы 30 магазинов. С 25 декабря в круглосуточном режиме будут работать «О’Кей» и «Линия». Крупные ТРЦ продолжат работу в обычном режиме. Для снижения рисков возникновения очередей все торговые предприятия увеличили количество работающих касс до 100%.

7 1115
#торговля #Новый год

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Почему

12 минут назад
В пролетарском на Соколе охраник без маски и формы.Я думал бродяга какой то.
ответить

Безтолковых и раньше много

12 минут назад
было а теперь в разы больше про них нельзя плохо говорить законы приняли А дурак и в Африке дурак
ответить

Наверное

13 минут назад
Денег дадут народу,раз бездари думают что деньги мы рисуем.
ответить

Андрей Ласкин

21 минуту назад
когда уже эту помойку под названием "Хомяк" прикроют? тараканы, просрочка в мясном отделе, а про хамоватого вида продавщиц и охранника 80 летнего, от которого перегаром несет за 10 метров говорить даже не буду. видимо на лапу дают роспотребу, беспредел. Адрес - улица Пришвина 13 дом
ответить

Soud

39 минут назад
Я деньги а магазин не отдам! Хоть сутками ждите там, сидите. Всё в кубышку на черный день,который не за горами уже !
ответить

Главное ляпнуть а там что будет.

42 минуты назад
Правильное решения увеличить число работающих кас . а не время. Кто попрётся в 1 или 2 ночи в магазин и будет ли там как днём полно народу а продавцы тоже люди.
ответить

идиотизм

49 минут назад
А у работников магазинов нет семей? Букреев не хочет посидеть в новогоднюю ночь на кассе? Он то уже в 31го отдыхать будет. Кому надо, все успеют купить. Как надоели бездари у власти.
ответить

Еще в рубрике

Деятельность шести липецких предприятий приостановили из-за отсутствия антикоронавирусных мер
#коронавирус
3
Деятельность шести липецких предприятий приостановили из-за отсутствия антикоронавирусных мер

сегодня, 12:45

Общество
Дмитрий Аверов: «Елец должен стать современным городом»
#Дмитрий Аверов #нацпроекты
5
Дмитрий Аверов: «Елец должен стать современным городом»

сегодня, 12:36

Общество
Водители запутались в движении из-за нового моста у Новой Жизни
#мост #дорожное движение
15
Водители запутались в движении из-за нового моста у Новой Жизни

сегодня, 12:35

Общество
Переносить рабочий день 31 декабря в Липецкой области не станут
#выходной #Новый год
12
Переносить рабочий день 31 декабря в Липецкой области не станут

сегодня, 11:49

Общество
Липчане смогут записаться на прививку от коронавируса по телефону
#коронавирус #вакцина
15
Липчане смогут записаться на прививку от коронавируса по телефону

сегодня, 11:14

Общество
Антимонопольщики ждут жалоб липчан на рекламу в Instagram
#реклама #ЖКХ #УФАС
5
Антимонопольщики ждут жалоб липчан на рекламу в Instagram

сегодня, 10:52

Общество