Большинство липецких магазинов увеличит время работы

Начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев обратился к руководителям предприятий торговли с предложением увеличить время работы накануне Нового года , чтобы избежать скопления покупателей в торговых залах.

В липецких магазинах и торговых сетях, которым дозвонился GOROD48, подтвердили получение письма Юрия Букреева, однако, накануне Нового года торговые сети и так стараются работать как можно больше.Время работы магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и Карусель» увеличивать не планируют, так как эти магазины и так открыты допоздна, а некоторые работают круглосуточно.

— Мы увеличим количество работающих касс. Это традиционная предновогодняя практика, — рассказал начальник управления по взаимодействию с органами власти ТС «Пятерочка» Роман Черешнев.

— Наши магазины и так работают круглосуточно, но теперь увеличим количество касс, — рассказал GOROD48 заместитель директора сети магазинов «Хомяк» Илья Чернев.Илья Чернев также отметил, что к новогодним праздникам в сети увеличивали количество персонала. Окупятся ли затраты, сеть оценит по итогам года.В сети «Липка» GOROD48 сообщили, что увеличивать время работы магазинов тоже не станут, но в конце года в торговых залах будут работать все действующие кассы (в обычное время работает примерно половина).— Увеличивать время работы магазинов нецелесообразно. Они у нас и так работают с 08.00 до 22.00 без перерывов и выходных. В другое время покупателей просто нет. В предновогоднюю неделю у нас будут задействованы все кассы в торговых залах. Выйдут на подработку кассиры из других смен. Это дополнительные расходы, но в Новый год обычная практика, — пояснил директор ООО «Липка» Игорь Савицкий.

Как сообщили GOROD48 в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, большинство предприятий торговли увеличили время работы до 23.00 («Ашан», «Европа», «Метро»), в сети «Магнит» на четыре часа увеличен график работы 30 магазинов. С 25 декабря в круглосуточном режиме будут работать «О’Кей» и «Линия». Крупные ТРЦ продолжат работу в обычном режиме. Для снижения рисков возникновения очередей все торговые предприятия увеличили количество работающих касс до 100%.