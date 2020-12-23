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Возраст российской молодежи увеличен до 35 лет

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Возраст российской молодежи увеличен до 35 лет

Госдума приняла закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – до 35 лет включительно

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, по которому возраст молодежи в России теперь составляет от 14 до 35 лет включительно. Ранее молодежью считали граждане до 30 лет включительно.

С новым законопроектом численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. По мнению авторов принятого законопроекта, расширение возрастной группы молодежи позволит увеличить число граждан, которым доступны меры профильной социальной поддержки, сообщает Московский Комсомолец.

Закон также вводит и разъясняет такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодой специалист" и направлен на воспитание патриотизма, преемственности традиций и развития гражданственности юного поколения. По словам инициаторов нововведения, принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества.


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