Общество

сегодня, 13:52

На Плехановском спуске могут установить светофор

7 653
#дорожное движения #ДТП
На Плехановском спуске могут установить светофор

В начале зимы на спуске для снижения аварийности перенесли пешеходный переход. Однако всего пару недель спустя на новом переходе под автомобиль попал пешеход.

В конце ноября мэрия Липецка объявила, что на Плехановском спуске для снижения аварийности перенесут пешеходный переход. За последние пару лет на переходе у Саперного спуска  неоднократно сбивали пешеходов, разбивались автомобилисты. Переход перенесли ниже, установили знаки, сделали разметку. Но не прошло и месяца, как уже на новой «зебре» сбили мужчину. GOROD48 поинтересовался: собирается ли администрация города оборудовать переход «лежачим полицейским» или светофором для обеспечения безопасности участников дорожного движения?

- Пешеходный переход на Плехановском спуске усиливать «лежачими полицейскими» не планируется. Однако, в следующем году возможна установка светофора вызывного типа в районе перехода на пересечении улиц Плеханова и Кузнечной, - сообщили нам в администрации Липецка.

Напомним, новый переход расположен между входом на Городище и домом №8 по улице Кузнечной.
7 653
#дорожное движения #ДТП

Комментарии (7)

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valerafromsplus

29 минут назад
Гость, если на КТЗ нет, а он там нужен позарез, что про это...
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Пророк

30 минут назад
Теперь будут лезть через ограду чтобы перейти..кому охота переходить...светофор кнопка спас бы ситуацию!!
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Гость

42 минуты назад
Подземный переход там надо делать, только на старом месте, чтобы рядом живущим было удобно. А то понастроили там, Слобода одна чего стоит, а людям никуда не выйти, или в горку лезть. Только влепят очередной светофор по кнопке, а они все не синхронизированы с остальными светофорами, только пробки создают
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Житель

45 минут назад
А куда ж без светофора? Сейчас модно стало на каждом переходе ставить их, и работают как попало, и едешь все светофоры собираешь, идиоты
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Марина

50 минут назад
Сделали ерунду, не продумав! Старый переход нужно было оснастить светофором, как раз бы въезд на кольцо немного подрегулировалось!
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Липчанка

сегодня, 14:03
Не нужен ни светофор, ни сам переход
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777

сегодня, 13:58
старое расположение перехода было удобней там и нужен светофор
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