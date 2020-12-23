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На Плехановском спуске могут установить светофор
В начале зимы на спуске для снижения аварийности перенесли пешеходный переход. Однако всего пару недель спустя на новом переходе под автомобиль попал пешеход.
- Пешеходный переход на Плехановском спуске усиливать «лежачими полицейскими» не планируется. Однако, в следующем году возможна установка светофора вызывного типа в районе перехода на пересечении улиц Плеханова и Кузнечной, - сообщили нам в администрации Липецка.
Напомним, новый переход расположен между входом на Городище и домом №8 по улице Кузнечной.
valerafromsplus
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