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Работники НЛМК стали победителями регионального конкурса изобретателей по итогам 2020 года

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#конкурс
Работники НЛМК стали победителями регионального конкурса изобретателей по итогам 2020 года

Сразу шесть работников НЛМК стали победителями областного конкурса «Рационализатор и изобретатель года». 

Лучшим в номинации «черная металлургия и горнодобывающая промышленность» жюри назвало Олега Губанова. Он предложил способ производства высокопрочной холоднокатаной стали, которая применяется при изготовлении силовых деталей кузова автомобиля, деталей безопасности пассажиров, каркасов сидений, высокопрочной упаковочной ленты. Благодаря этому изобретению удалось в 2 раза увеличить ключевые показатели прочности данных марок стали.  

Елена Бербенец стала победительницей в номинации «организация управления промышленным производством, менеджмент качества». Изобретение Елены дает возможность использовать для транспортировки рулонов листовой стали специализированные контейнеры, что исключает риск порчи металла из-за воздействия атмосферных осадков. 

Максим Машкин стал лучшим в номинации «экология и мониторинг окружающей среды, переработка и утилизация отходов». Он предложил новый способ извлечения металлосодержащих отходов из доменного шлака, что позволяет ежегодно возвращать в производство до 360 тонн металла.  

Кроме них победителями жюри назвало Владимира Воейкова в номинации «химия, сварка, теплоэнергетика, электроэнергетика», Вадима Басова -  в номинации «машиностроение, механизация и автоматизация процессов» и Олега Потанина – в номинации «стройиндустрия, промышленное, гражданское и дорожное строительство».  
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#конкурс

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