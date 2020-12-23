Липецкая область второй год продолжает удерживать тариф на капремонт ниже экономически обоснованного

Минстрой РФ делает особый акцент на финансовую устойчивость региональных операторов по капитальному ремонту. В числе основных рекомендаций – необходимость доведения взноса до экономически обоснованного, который в Липецкой области составляет 22 рубля за кв.метр. Однако, о таком увеличении в нашем регионе речи не идет, так как это слишком большая финансовая нагрузка на граждан.

Каждый год в большинстве регионов происходит увеличение взноса на капремонт. Липецкая область в этом плане не похожа на других, ведь повышение с 1 января 2020 года стало первым за несколько лет. Если сравнивать наш регион с другими областями, мы на 57 месте по стране по размеру взноса из 85 субъектов, которые отчитываются по программе капитального ремонта. Так, например, в Воронежской области составляет взнос составляет 9,08 рубля, в Рязанской области – 11,65 рублей за метр квадратный площади, при этом тариф на капремонт в Липецкой области в 2020 году ранжируется от 6,40 до 8,50 руб. за кв.м.

Индексация взноса дает возможность менять подход к капитальному ремонту домов, применять современные материалы и технологии. Так, с прошлого года в тех домах, где есть техническая возможность, устанавливается система регулировки температуры подачи теплоносителя, которая обеспечивает потребление теплоэнергии в том объёме, который необходим в зависимости от погодных условий. Всего за год погодозависимая автоматика была установлена в 34 домах, что позволит экономить гражданам на оплате тепловой энергии более 16 млн. рублей ежегодно. Также в многоэтажках взамен старых в 2020 году установили 207 современных входных дверей с встроенным антивандальным домофоном. Помимо высокого качества их преимуществом является возможность вызова экстренных оперативных служб с помощью активации «Система-112».

Новый взнос вступит в силу с 1 января 2021 года, при этом рост тарифа составит 1,5 рубля за квадратный метр. По результатам масштабного опроса, в котором приняли участие более 3500 человек, почти половина респондентов ответили, что готовы на повышение в размере 1,5 рубля при условии понимания сроков ремонта и качества его исполнения. В пересчёте на двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра, жители многоквартирных домов станут платить больше на 81 рубль в месяц. Сумма дополнительных средств, полученных от индексации, обеспечит ремонт 72 крыш, ее достаточно для замены 145 лифтов, при этом условия проживания улучшат дополнительно 4 375 жителей региона. Те категории граждан, для которых предусмотрены льготы федеральным и областным бюджетом (например, люди старше 70 и 80 лет) меньше других заметят повышение, так как пропорционально вырастет и сумма компенсации уплаченных взносов.

Стоит отметить, что план капитального ремонта 2021 года составлялся также с учетом общественного мнения, представленного в проведенном опросе. Двумя приоритетными направлениями жители обозначили капитальный ремонт инженерных систем дома, а также ремонт крыш. Именно на этих работах будет сделан акцент в будущем году. Как уже отмечалось ранее, при ремонте инженерных систем теплоснабжения продолжится установка погодозависимого регулирования, что позволит значительно экономить на оплате тепловой энергии после капитального ремонта.

Всего за 7 лет реализации программы капитального ремонта в Липецкой области обновлено 1624 дома, в которых выполнено 8037 видов работ. Это позволило улучшить условия проживания более 350 тысяч человек. При высоких темпах реализации программы и регулярном нахождении региона на позиции лидера, потребность в капитальном ремонте многоквартирных домов в нашем регионе остается большой.



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