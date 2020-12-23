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39 минут назад
Пациент напал на двух медсестер в московской больнице
У нападавшего был нож
Пожилой пациент напал с ножом на двух медсестер в столичной больнице имени И. В. Давыдовского, сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах. Нападение произошло, когда пациента переводили в реанимацию.
Инцидент произошел 22 декабря в «красной зоне» больницы: мужчина неожиданно достал нож и ранил медсестер. Одной он нанес проникающее ножевое ранение в брюшную полость, второй - порезы брюшной полости. Одна из женщин госпитализирована. Причина нападения неизвестна.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.
Инцидент произошел 22 декабря в «красной зоне» больницы: мужчина неожиданно достал нож и ранил медсестер. Одной он нанес проникающее ножевое ранение в брюшную полость, второй - порезы брюшной полости. Одна из женщин госпитализирована. Причина нападения неизвестна.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.