В России

39 минут назад

Пациент напал на двух медсестер в московской больнице

47
Пациент напал на двух медсестер в московской больнице

У нападавшего был нож

Пожилой пациент напал с ножом на двух медсестер в столичной больнице имени И. В. Давыдовского, сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах. Нападение произошло, когда пациента переводили в реанимацию.

Инцидент произошел 22 декабря в «красной зоне» больницы: мужчина неожиданно достал нож и ранил медсестер. Одной он нанес проникающее ножевое ранение в брюшную полость, второй - порезы брюшной полости. Одна из женщин госпитализирована. Причина нападения неизвестна.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.
47

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Самоизоляция изменила потребительские привычки россиян
#самоизоляция
Самоизоляция изменила потребительские привычки россиян

вчера, 13:37

В России
Аналитики спрогнозировали подорожание мобильной связи в 2021 году
#мобильная связь
Аналитики спрогнозировали подорожание мобильной связи в 2021 году

вчера, 12:01

В России
Когда на самом деле наступает Новый год?
#новый год
Когда на самом деле наступает Новый год?

вчера, 10:38

В России
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией
#коронавирус
1
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

вчера, 10:28

В России
Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году
#банковский кризис
1
Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году

21.12.2020 12:11

В России
Союз пациентов заявил о дефиците 42 лекарственных препаратов
1
Союз пациентов заявил о дефиците 42 лекарственных препаратов

21.12.2020 12:07

В России