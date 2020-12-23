Происшествия

19 минут назад

Убийца из Студенческого городка пойдет под суд

3 554
#убийство
Убийца из Студенческого городка пойдет под суд

Студент третьего курса колледжа транспорта и дорожного хозяйства пустил в ход нож, обидевшись на реплику двух незнакомцев о его головном уборе.

8 января, как ранее сообщал GOROD48, на улице Студенческий городок в Липецке произошла серия преступлений, в результате которых был убит ножом 33-летний Илья Барбашин. Расследование уголовного дела шло почти год. И вот оно направлено в суд: прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего студента колледжа транспорта и дорожного хозяйства Романа Чурсина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ч. 1 ст. 105 («убийство»), ч. 1 ст. 161 («грабеж») и п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража»).

В ходе предварительного расследования установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения Роман Чурсин у одного из домов по улице Студенческий городок поссорился с двумя распивающими спиртное у подъезда жилого дома двумя братьями Барбашиными, Ильей и Андреем. Причиной драки стала его реакция на слова одного из них, Андрея: «Какая прикольная кепка!». Сказавший эту реплику мужчина был сбит обидевшимся студентом на асфальт ударом кулаком в голову.

Желая прекратить конфликт, Илья оттащил юношу от своего родственника, порвав при этом рукав куртки своего визави. Это обстоятельство разозлило парня. Студент бросился в погоню, настиг Илью и воткнул ему в грудь нож. Андрея он жестоко избил ногами, тем самым причинив ему вред здоровью средней тяжести.

Завалив обоих обидчиков, парень обыскал карманы их одежды, забрал себе два мобильных телефона и 700 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Таким образом, за несколько минут Роман Чурсин совершил четыре преступления, одно из которых - особо тяжкое.
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#убийство

Комментарии (3)

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Эх

1 минуту назад
Нет слов.....пожизненно....
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777

10 минут назад
Путину уже в уши дуют что типа давайте на 76-ую годовщину победы проведем великую амнистию то есть освободить преступников из-за решетки и что они успеют натворить за одно будущее лето страшно подумать.
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Ч

12 минут назад
Неужели за такое оскорбление надо отбирать у человека жизнь ?
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