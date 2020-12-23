19 минут назад
Убийца из Студенческого городка пойдет под суд
Студент третьего курса колледжа транспорта и дорожного хозяйства пустил в ход нож, обидевшись на реплику двух незнакомцев о его головном уборе.
В ходе предварительного расследования установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения Роман Чурсин у одного из домов по улице Студенческий городок поссорился с двумя распивающими спиртное у подъезда жилого дома двумя братьями Барбашиными, Ильей и Андреем. Причиной драки стала его реакция на слова одного из них, Андрея: «Какая прикольная кепка!». Сказавший эту реплику мужчина был сбит обидевшимся студентом на асфальт ударом кулаком в голову.
Желая прекратить конфликт, Илья оттащил юношу от своего родственника, порвав при этом рукав куртки своего визави. Это обстоятельство разозлило парня. Студент бросился в погоню, настиг Илью и воткнул ему в грудь нож. Андрея он жестоко избил ногами, тем самым причинив ему вред здоровью средней тяжести.
Завалив обоих обидчиков, парень обыскал карманы их одежды, забрал себе два мобильных телефона и 700 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Таким образом, за несколько минут Роман Чурсин совершил четыре преступления, одно из которых - особо тяжкое.
Эх
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