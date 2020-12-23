Общество

сегодня, 12:08

На площади Петра Великого появится праздничный шатер

3 709
#Новый год #иллюминация
2
На площади Петра Великого появится праздничный шатер

Его сейчас монтируют четверо рабочих.

Главная елка города к Новому году должна стать еще красочнее.

— Вокруг ели на площади Петра Великого установили 20 опор. На верхушке новогоднего дерева закрепят кольцо. От него к опорам протянут 130 нитей гирлянд, они будут слегка провисать, что создаст максимально реалистичное подобие шатра. Общая длина иллюминации — порядка двух километров. Окружность навеса — около 100 метров. Свет гирлянд – белый, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Шатер постараются сделать максимально большим, насколько это позволят находящиеся рядом клумбы, чтобы липчане могли гулять внутри (не нарушая социальную дистанцию).

Ожидается, что зажгут новую иллюминацию к Новому году. Кстати, делают шатер на спонсорские деньги.
3 709
#Новый год #иллюминация
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Опять всё в центр

38 минут назад
Да нет у нас времени и машины ехать туда и лицезреть ваши выдумки. Лучше бы микрорайоны украсили, в окна смотришь и как в лесу, даже дорог и детских площадок в темноте не видно
ответить

весёлый

сегодня, 12:22
Ну, а заяц будет под ёлочкой?
ответить

кокс

сегодня, 12:21
В Белгороде так потрясающая высокая Елка у них был на днях.
ответить

Еще в рубрике

Липецким магазинам предложили перейти на круглосуточный режим работы
#торговля #Новый год
9
Липецким магазинам предложили перейти на круглосуточный режим работы

55 минут назад

Общество
Жалоба на коррупцию при благоустройстве Нижнего парка частично подтвердилась
#тендер #жалоба #Нижний парк
10
Жалоба на коррупцию при благоустройстве Нижнего парка частично подтвердилась

сегодня, 11:59

Общество
Мост в Данкове отремонтирует компания из Уваровки
#ремонт #мост #тендер
3
Мост в Данкове отремонтирует компания из Уваровки

сегодня, 11:17

Общество
В Липецкой области на карантин ушёл ещё один детский сад
#карантин #школа #детский сад
В Липецкой области на карантин ушёл ещё один детский сад

сегодня, 10:04

Общество
Прокуратура начала проверку после публикации видео с закрытого совещания медиков
#здравоохранение #деньги
130
Прокуратура начала проверку после публикации видео с закрытого совещания медиков

сегодня, 09:45

Общество
В Ельце открыли ПЦР-лабораторию
#коронавирус
2
В Ельце открыли ПЦР-лабораторию

сегодня, 09:43

Общество