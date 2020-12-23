На площади Петра Великого появится праздничный шатер

Его сейчас монтируют четверо рабочих.

Главная елка города к Новому году должна стать еще красочнее.



— Вокруг ели на площади Петра Великого установили 20 опор. На верхушке новогоднего дерева закрепят кольцо. От него к опорам протянут 130 нитей гирлянд, они будут слегка провисать, что создаст максимально реалистичное подобие шатра. Общая длина иллюминации — порядка двух километров. Окружность навеса — около 100 метров. Свет гирлянд – белый, — рассказали в пресс-службе мэрии.



Шатер постараются сделать максимально большим, насколько это позволят находящиеся рядом клумбы, чтобы липчане могли гулять внутри (не нарушая социальную дистанцию).



Ожидается, что зажгут новую иллюминацию к Новому году. Кстати, делают шатер на спонсорские деньги.