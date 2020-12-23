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сегодня, 11:59

Жалоба на коррупцию при благоустройстве Нижнего парка частично подтвердилась

12 1397
#тендер #жалоба #Нижний парк
5
Жалоба на коррупцию при благоустройстве Нижнего парка частично подтвердилась

Антимонопольщики нашли долю правды в претензии потенциального подрядчика и потребовали корректировку документации.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы в Липецкой области провела внеплановую проверку жалобы сочинской организации на требования заказчика в электронном аукционе на поставку детского городка и его монтаж в Нижнем парке. Сочинцы указали, что нашли в действиях сотрудников городского управления строительства коррупцию. Жалоба потенциального подрядчика частично признана обоснованной, по трем доводам из пяти, указано в итогах проверки.

- В адрес Липецкого УФАС России поступили запрашиваемые документы от заказчика, а также возражения по доводам жалобы. Обоснованными признаны три части жалобы из пяти. Так, идентификационный код закупки, указанный в извещении не соответствует идентификационному коду, указанному в проекте контракта. Кроме того, заказчик установил дополнительные излишние требования предоставления документов или их копий, подтверждающих соответствие участника требованиям, что создает ограничение количества участников. Вместе с этим в проекте контракта не установлены обязательные условия платежей, - указано в решении антимонопольной комиссии. - В действиях заказчика установлены нарушения требования о размещении проекта контракта.

Комиссия УФАС решила выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе и передала материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства. Городскому управлению строительства предписали внести корректировки в документацию в тендеру. Кстати, электронный аукцион уже закончился. Детский городок за 6,9 млн рублей поставит и смонтирует компания из города Пушкин Ленинградской области.

Детская площадка представит собой изогнутую конструкцию по всей площади покрытую канатной сеткой для лазания, имеющую элементы в виде воронки, ниспадающего прогиба, канатных подвесов с узлами и зацепами, горки. Площадка будет бесплатной. Она рассчитана на детей от 5 до 12 лет. Ее установят в центральной части парка возле свадебной карусели. Монтаж планируют завершить до 1 июля 2021 года.
12 1397
#тендер #жалоба #Нижний парк
5

Комментарии (12)

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5555

53 секунды назад
делайте выводы, а новая сцена уж точно никому не нужна
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Не может быть

1 минуту назад
Липчане очень удивлены. Такие порядочные люди...
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Труля

6 минут назад
Наш УФАС -ручная собачка в руках администрации области. К тому же очень подслеповатая. Местами
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делайте выводы

12 минут назад
Сцена, как говорят чинуши , не нужна прежняя сцена , достаточно и такой . А чинуш уваркина назначила.
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Сцена

20 минут назад
Поменяйте сцену, чтобы * был высоким и верните сцену на прежнее место, установите лавочки перед сценой
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Гость

24 минуты назад
И при проведении карпоративов наверняка присутствует коррупция.
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Гость

43 минуты назад
Коллеги это.. Ну вы поняли))
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н-дя

58 минут назад
Наблюлатель, Дык,Сталин был прав!
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нн

59 минут назад
пшик,как обычно.Ну нашли признаки коррупции и на этом всё.Вообще-то,из каждого госконтракта уши коррупции видны невооружённым глазом.Но,проблема в том,что коррупция круговая,т.е. в ней тем,или иным образом замешан практически каждый представитель власти.Тут уже только Сталин...
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весёлый

сегодня, 12:24
Куда не сунься ,прокуратуре везде работа найдётся
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