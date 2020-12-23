Общество
сегодня, 11:59
Жалоба на коррупцию при благоустройстве Нижнего парка частично подтвердилась
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Антимонопольщики нашли долю правды в претензии потенциального подрядчика и потребовали корректировку документации.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы в Липецкой области провела внеплановую проверку жалобы сочинской организации на требования заказчика в электронном аукционе на поставку детского городка и его монтаж в Нижнем парке. Сочинцы указали, что нашли в действиях сотрудников городского управления строительства коррупцию. Жалоба потенциального подрядчика частично признана обоснованной, по трем доводам из пяти, указано в итогах проверки.
- В адрес Липецкого УФАС России поступили запрашиваемые документы от заказчика, а также возражения по доводам жалобы. Обоснованными признаны три части жалобы из пяти. Так, идентификационный код закупки, указанный в извещении не соответствует идентификационному коду, указанному в проекте контракта. Кроме того, заказчик установил дополнительные излишние требования предоставления документов или их копий, подтверждающих соответствие участника требованиям, что создает ограничение количества участников. Вместе с этим в проекте контракта не установлены обязательные условия платежей, - указано в решении антимонопольной комиссии. - В действиях заказчика установлены нарушения требования о размещении проекта контракта.
Комиссия УФАС решила выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе и передала материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства. Городскому управлению строительства предписали внести корректировки в документацию в тендеру. Кстати, электронный аукцион уже закончился. Детский городок за 6,9 млн рублей поставит и смонтирует компания из города Пушкин Ленинградской области.
Детская площадка представит собой изогнутую конструкцию по всей площади покрытую канатной сеткой для лазания, имеющую элементы в виде воронки, ниспадающего прогиба, канатных подвесов с узлами и зацепами, горки. Площадка будет бесплатной. Она рассчитана на детей от 5 до 12 лет. Ее установят в центральной части парка возле свадебной карусели. Монтаж планируют завершить до 1 июля 2021 года.
- В адрес Липецкого УФАС России поступили запрашиваемые документы от заказчика, а также возражения по доводам жалобы. Обоснованными признаны три части жалобы из пяти. Так, идентификационный код закупки, указанный в извещении не соответствует идентификационному коду, указанному в проекте контракта. Кроме того, заказчик установил дополнительные излишние требования предоставления документов или их копий, подтверждающих соответствие участника требованиям, что создает ограничение количества участников. Вместе с этим в проекте контракта не установлены обязательные условия платежей, - указано в решении антимонопольной комиссии. - В действиях заказчика установлены нарушения требования о размещении проекта контракта.
Комиссия УФАС решила выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе и передала материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства. Городскому управлению строительства предписали внести корректировки в документацию в тендеру. Кстати, электронный аукцион уже закончился. Детский городок за 6,9 млн рублей поставит и смонтирует компания из города Пушкин Ленинградской области.
Детская площадка представит собой изогнутую конструкцию по всей площади покрытую канатной сеткой для лазания, имеющую элементы в виде воронки, ниспадающего прогиба, канатных подвесов с узлами и зацепами, горки. Площадка будет бесплатной. Она рассчитана на детей от 5 до 12 лет. Ее установят в центральной части парка возле свадебной карусели. Монтаж планируют завершить до 1 июля 2021 года.
12 1397
Комментарии (12)
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Труля
делайте выводы
Сцена
Гость
Гость
н-дя
нн
весёлый