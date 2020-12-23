Общество

сегодня, 11:17

Мост в Данкове отремонтирует компания из Уваровки

3 491
#ремонт #мост #тендер
3
Мост в Данкове отремонтирует компания из Уваровки

Тендер взяла организация, расположенная в Можайском городском округе Московской области.

Администрация Данковского района завершила электронные торги на реконструкцию моста через Дон в Данкове. Победителем аукциона стала «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Компания из рабочего поселка в Московской области предложила выполнить все работы за 304 500 000 рублей, что на 6,3 млн рублей дешевле стартовой суммы торгов.

Подрядчик отремонтирует центральную переправу Данкова, автомобильно-пешеходный мост между улицей Мира и площадью Ленина. Его протяженность – 416 метров. Проект реконструкции предусматривает ремонт полотна моста, подходов к нему, а также переустройство инженерных коммуникаций, наращивание земляного полотна с планировкой откосов, устройство новой дорожной одежды и элементов обустройства. На правобережном подходе хотят поставить новые подпорные стенки. В план реконструкции включили усиление и уширение существующих опор, создание нового железобетонного пролета. В проекте обозначено переустройство линий наружного электроосвещения и кабелей связи. В рамках реконструкции сделают шумозащитное остекление домов, благоустроят и озеленят территорию.

Стороны соглашения уже подписали контракт, подрядчик готовится приступить к работам. На выполнение всех задач отведено 13 месяцев. Графиком работ предусмотрен пропуск паводка, который ожидают в марте 2021 года. По условиям контракта мост должен быть отремонтирован к началу 2022 года.
3 491
#ремонт #мост #тендер
3

Комментарии (3)

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111

20 минут назад
Откуда такое, бабло
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ВИКТОР БУРЯКОВ.

38 минут назад
Иначе трагедия буцдет 100% мост новый нужен,долгожданный
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Игорь

сегодня, 12:24
Хороший мост конечно нужен, но целый год в объезд придется ездить по 15 км. наматывая вместо 3.
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