Мост в Данкове отремонтирует компания из Уваровки

Тендер взяла организация, расположенная в Можайском городском округе Московской области.

Администрация Данковского района завершила электронные торги на реконструкцию моста через Дон в Данкове. Победителем аукциона стала «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Компания из рабочего поселка в Московской области предложила выполнить все работы за 304 500 000 рублей, что на 6,3 млн рублей дешевле стартовой суммы торгов.



Подрядчик отремонтирует центральную переправу Данкова, автомобильно-пешеходный мост между улицей Мира и площадью Ленина. Его протяженность – 416 метров. Проект реконструкции предусматривает ремонт полотна моста, подходов к нему, а также переустройство инженерных коммуникаций, наращивание земляного полотна с планировкой откосов, устройство новой дорожной одежды и элементов обустройства. На правобережном подходе хотят поставить новые подпорные стенки. В план реконструкции включили усиление и уширение существующих опор, создание нового железобетонного пролета. В проекте обозначено переустройство линий наружного электроосвещения и кабелей связи. В рамках реконструкции сделают шумозащитное остекление домов, благоустроят и озеленят территорию.



Стороны соглашения уже подписали контракт, подрядчик готовится приступить к работам. На выполнение всех задач отведено 13 месяцев. Графиком работ предусмотрен пропуск паводка, который ожидают в марте 2021 года. По условиям контракта мост должен быть отремонтирован к началу 2022 года.