Липчанин приставил «пугач» к голове продавщицы и вынес три дорогих телефона

Ближайшие два года ему предстоит провести в колонии.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 32-летнему липчанину, который год назад совершил разбойное нападение на салон сотовой связи на проспекте Мира.



22 декабря 2019 года молодой мужчина с высшим образованием решил по-быстрому расплатиться с имеющимся у него кредитом весьма оригинальным способом. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, из найденных на улице материалов – трубок и деревянного лома, липчанин, перемотав всё изолентой, смастерил «пугач». Прихватив его с собой, нацепив шапку и обмотав шею материалом чёрного цвета, c наступлением темноты, в 19.17 мужчина пришёл в один из офисов «Билайн», причём перед входом туда ещё и замотал лицо куском чёрной ткани. Убедившись, что кроме него в офисе других клиентов нет, он подошёл к продавщице салона, приставил ей пугач к голове и потребовал удалиться в подсобное помещение. Когда испуганная женщина вышла, он разбил витрину и похитил З сотовых телефона общей стоимостью 110 000 рублей, которые до момента задержания он успел продать за 80 000 рублей.



На днях Левобережный районный суд Липецка признал липчанина виновным в разбойном нападении с угрозой применения насилия. С учётом явки с повинной и активной помощи следствию, возмещения причиненного ущерба, мужчина был осужден по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» и приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.