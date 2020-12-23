Происшествия

27 минут назад

Липчанин приставил «пугач» к голове продавщицы и вынес три дорогих телефона

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#разбой
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Липчанин приставил «пугач» к голове продавщицы и вынес три дорогих телефона

Ближайшие два года ему предстоит провести в колонии.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 32-летнему липчанину, который год назад совершил разбойное нападение на салон сотовой связи на проспекте Мира.

22 декабря 2019 года молодой мужчина с высшим образованием решил по-быстрому расплатиться с имеющимся у него кредитом весьма оригинальным способом.  Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, из найденных на улице материалов – трубок и деревянного лома, липчанин, перемотав всё изолентой, смастерил «пугач». Прихватив его с собой, нацепив шапку и обмотав шею материалом чёрного цвета, c наступлением темноты, в 19.17 мужчина пришёл в один из офисов «Билайн», причём перед входом туда ещё и замотал лицо куском чёрной ткани. Убедившись, что кроме него в офисе других клиентов нет, он подошёл к продавщице салона, приставил ей пугач к голове и потребовал удалиться в подсобное помещение. Когда испуганная женщина вышла, он разбил витрину и похитил З сотовых телефона общей стоимостью 110 000 рублей, которые до момента задержания он успел продать за 80 000 рублей.

На днях Левобережный районный суд Липецка признал липчанина виновным в разбойном нападении с угрозой применения насилия. С учётом явки с повинной и активной помощи следствию, возмещения причиненного ущерба, мужчина был осужден по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» и приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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#разбой
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Комментарии (4)

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Ваш

7 минут назад
Что представлял Сталин к головам когда банки грабил?
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Местный дурачок

12 минут назад
с высшим образованием и так глупо слился ?! Еще раз убеждаюсь ,что диплом с высшим образованием не * твой разум , так как разум дается при рождении !!!! Отучился бы в на автослесаря ,сварщика или на автокрановщика и не было бы проблем ! И хлеб с маслом кушал бы и на машину смог бы откладывать с получки
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Джон Ленин

13 минут назад
Двушку за разбой...... Считай пронесло......
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Липчанин

18 минут назад
За разбой 2 года,а за пост в интернете 4.
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