Происшествия
сегодня, 10:58
Участников разбойного нападения на ювелирный магазин в Ельце заключили под стражу
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Речь идёт о первой, неудачной попытке ограбления магазина «Самоцветы».
Напомним, 12 декабря в Ельце на улице Радиотехнической была совершена первая, неудачная попытка ограбления ювелирного магазина «Самоцветы»: двое мужчин, представившись сотрудниками противопожарной службы, вошли в помещении ювелирного магазина и угрожая продавцам предметом, похожим на оружие, открыто похитили ювелирные изделия на общую сумму свыше 1 000 000 рублей. Во время ограбления сотрудники магазина успели нажать тревожную кнопку. Когда преступники вышли на улицу, их задержала группа быстрого реагирования охранного агентства.
В отношении задержанных 12 декабря мужчин, 42 и 44 лет, один из них житель Ельца, возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»).
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратура Ельца поддержала ходатайство следователя СО ОМВД по Ельцу об избрании меры пресечения в отношении участников этого разбойного нападения. Постановлением Елецкого городского суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Но разбойное нападение на «Самоцветы» повторилось: 15 декабря в Ельце двое мужчин в камуфляже и черных масках всё-таки ограбили ювелирный магазин «Самоцветы» на улице Радиотехнической. В руках у них были предметы, похожие на обрез и пистолет Макарова. Грабители отняли травматический пистолет у охранника, похитили ювелирные украшения, забрали с сбой жёсткий диск с записью с камер видеонаблюдения и скрылись на автомобиле «Нива» белого цвета без номеров с тонированными стеклам. Часть погони попала на записи камер уличного видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Предварительно, похищенные украшения стоят более 10 миллионов рублей.
Владелец ювелирного магазина «Самоцветы» Владимир Алимов объявил вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая приведёт к раскрытию преступления и поимке преступников, совершившим ограбление 15 декабря. Эту информацию можно сообщать по телефонам (47467) 6-00-94, (47467) 2-24-94.
В отношении задержанных 12 декабря мужчин, 42 и 44 лет, один из них житель Ельца, возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»).
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратура Ельца поддержала ходатайство следователя СО ОМВД по Ельцу об избрании меры пресечения в отношении участников этого разбойного нападения. Постановлением Елецкого городского суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Но разбойное нападение на «Самоцветы» повторилось: 15 декабря в Ельце двое мужчин в камуфляже и черных масках всё-таки ограбили ювелирный магазин «Самоцветы» на улице Радиотехнической. В руках у них были предметы, похожие на обрез и пистолет Макарова. Грабители отняли травматический пистолет у охранника, похитили ювелирные украшения, забрали с сбой жёсткий диск с записью с камер видеонаблюдения и скрылись на автомобиле «Нива» белого цвета без номеров с тонированными стеклам. Часть погони попала на записи камер уличного видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Предварительно, похищенные украшения стоят более 10 миллионов рублей.
Владелец ювелирного магазина «Самоцветы» Владимир Алимов объявил вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая приведёт к раскрытию преступления и поимке преступников, совершившим ограбление 15 декабря. Эту информацию можно сообщать по телефонам (47467) 6-00-94, (47467) 2-24-94.
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