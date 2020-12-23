Липчанка сдала полиции собутыльника мужа

Приятель ударил ее супруга ножом в шею, но раненный мужчина не имел претензий к своему другу: после конфликта они даже выпивали вместе. Теперь друзья не встретятся минимум восемь месяцев. Именно на этот срок агрессивного мужчину отправили в колонию.

Мировой судья СУ №1 Усманского района вынес приговор жителю Липецкой области, которого обвинили в причинении легкого вреда здоровью. Мужчина ранил ножом своего собутыльника. Тот не имел претензий к приятелю, но в ситуацию вмешалась его супруга.



Преступление было совершено вечером 28 апреля. В одном из сел Усманского района весенним вечером собралась компания мужчин, они выпивали. Подсудимый вышел на улицу, где встретил своего знакомого, у которого раньше одалживал велосипед. Между мужчинами возникла ссора. Подсудимый выхватил из кармана кухонный нож и полоснул им по шее оппонента. Подсудимый вернулся пить к свей компании, а порезанный мужчина побрел домой. Дома была его жена. Она заметила ранение и настояла на том, чтобы супруг обратился за медицинской помощью и написал заявление на обидчика. Мужчина ответил на требования жены отказом, тогда женщина сама сообщила о случившемся в правоохранительные органы.



Тем временем супруг все же сходил до фельдшерского пункта, где у него диагностировали рану кисти правой руки и резаную рану шеи. Вся медпомощь, которая потребовалась пострадавшему - наложение асептической повязки. Претензий к своему обидчику пострадавший не имеет: после конфликта они встречались и вместе выпивали на речке.



Суд при вынесении приговора учел, что мужчина был ранее судим, и признал за ним рецидив преступлений. Подсудимого приговорили к восьми месяцам заключения в колонии строго режима.



