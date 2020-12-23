Происшествия

9 минут назад

Школьники делают бизнес на праздничном ажиотаже

128
#парфюмерия #кража
Школьники делают бизнес на праздничном ажиотаже

Дети пристают к прохожим и покупателям торгового центра, предлагая им купить якобы сворованные в «Л'Этуале» духи.

В предпраздничные дни в районе Центрального рынка активизировались малолетние бизнесмены. Ребята пристают к прохожим на улицах и к покупателям торгового центра с предложением купить у них по бросовой цене парфюмерию. Выгодность сделки и дешевые цены юные бизнесмены объясняют тем, кто продукция досталась им бесплатно: они якобы своровали парфюмерию в «Л'Этуале».

- Эти дети, ученики 5-9 классов, уже давно находятся в поле зрения правоохранительных органов. Школьники активизируют свою торговлю перед праздниками. С ними неоднократно велись профилактические беседы. Дети рассказывают, что покупают поддельные товары знаменитых брендов в интернете, а потом пытаются их сбыть, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Воровство из парфюмерного магазина — не больше чем уловка, чтобы продать товар: они одного заявления о краже из специализированных магазинов в этом районе не зарегистрировано.

Липчанам, охваченным предпраздничным ажиотажем, напоминают о необходимости сохранять здравомыслие и перед покупкой продукции в сомнительных точках соотносить стоимость товара и ожидания от качества.
128
#парфюмерия #кража

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Прокурору Липецкой области придется извиниться за действия заместителя Генпрокурора РФ
#педофилия
3
Прокурору Липецкой области придется извиниться за действия заместителя Генпрокурора РФ

24 минуты назад

Происшествия
В Липецке горел «Шевроле»
#пожар
2
В Липецке горел «Шевроле»

сегодня, 08:46

Происшествия
22-летний водитель сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину
#авария #ДТП
3
22-летний водитель сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину

сегодня, 08:44

Происшествия
В банках Липецкой области выявили поддельные 100 долларов США
#фальшивомонетчики
В банках Липецкой области выявили поддельные 100 долларов США

вчера, 18:01

Происшествия
Полицейские с привлечением СОБРа задержали угонщиков отечественных автомобилей
#угон
8
Полицейские с привлечением СОБРа задержали угонщиков отечественных автомобилей

вчера, 14:51

Происшествия
Липецкие риэлторы вернули африканцу деньги
#студент #риэлторы
13
Липецкие риэлторы вернули африканцу деньги

вчера, 14:45

Происшествия