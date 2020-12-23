Школьники делают бизнес на праздничном ажиотаже

Дети пристают к прохожим и покупателям торгового центра, предлагая им купить якобы сворованные в «Л'Этуале» духи.

В предпраздничные дни в районе Центрального рынка активизировались малолетние бизнесмены. Ребята пристают к прохожим на улицах и к покупателям торгового центра с предложением купить у них по бросовой цене парфюмерию. Выгодность сделки и дешевые цены юные бизнесмены объясняют тем, кто продукция досталась им бесплатно: они якобы своровали парфюмерию в «Л'Этуале».



- Эти дети, ученики 5-9 классов, уже давно находятся в поле зрения правоохранительных органов. Школьники активизируют свою торговлю перед праздниками. С ними неоднократно велись профилактические беседы. Дети рассказывают, что покупают поддельные товары знаменитых брендов в интернете, а потом пытаются их сбыть, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Воровство из парфюмерного магазина — не больше чем уловка, чтобы продать товар: они одного заявления о краже из специализированных магазинов в этом районе не зарегистрировано.



Липчанам, охваченным предпраздничным ажиотажем, напоминают о необходимости сохранять здравомыслие и перед покупкой продукции в сомнительных точках соотносить стоимость товара и ожидания от качества.