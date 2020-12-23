В Липецкой области на карантин ушёл ещё один детский сад

По причине ОРВИ полностью закрыты 5 детских садов и 5 школ, ещё в 45 школах карантин частичный.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 23 декабря в нашем регионе полностью закрыты на карантин по ОРВИ 5 школ: две школы в Тербунском районе и по одной - в Становлянском, Хлевенском и Краснинском районах. В общей сложности на дистанционное обучение перевели 1270 учеников.



Частичный карантин продолжается в 45 школах, в которых закрыты 158 классов, 3414 детей находятся на дистанционном обучении.



Кроме того, на карантин ушёл ёщё один детский сад - речь идёт о дошкольном учреждении в Лебедянском районе. Всего в Липецкой области закрыты 5 детских садов - по одном в Ельце, Елецком, Задонском, Чаплыгинском, Лебедянском районах. 177 малышей остаются дома.