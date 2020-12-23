24 минуты назад
Прокурору Липецкой области придется извиниться за действия заместителя Генпрокурора РФ
Липецкий районный суд оправдал обвиняемого в педофилии, вину которого поддерживали не региональные прокуроры, а специально приехавшая из Москвы группа гособвинителей.
Этот уголовный процесс освещала только съемочная группа телекомпании Рен ТВ, хотя обычно о них из-за засекречивания несовершеннолетних жертв педофилов не извещают никого. Построенный с надрывом телесюжет повествует о том, что на свободу отпущен злодей с доказанной предварительным следствием виной. «Государственный обвинитель по этому делу перед началом процесса говорил о том, что удалось собрать массу неопровержимых доказательств, показаний свидетелей, даже получить признание самого подозреваемого». «На кадрах следственного эксперимента молодой человек подробно показывает каждый шаг: вот та самая кровать, на которой лежала маленькая девочка, и те самые жесты и движения».
- Полиция и впоследствии СК сработали профессионально, провели серьезную работу по изобличению. На предварительном следствии, в ходе допроса, он добровольно, в присутствии адвоката, сообщил о том, когда, где, сколько раз он насиловал ребенка, - говорит в камеру Рен ТВ старший прокурор управления государственных обвинителей Генеральной прокуратуры РФ Денис Штундер.
Примечательно, что неприятный для гособвинения приговор комментирует не пресс-служба прокуратуры области, а сотрудник Генпрокуратуры. Почему?
Ответ на этот вопрос GOROD48 получил от экс-сотрудника прокуратуры области, хорошо знающего обстоятельства расследования этого уголовного дела.
По его словам, это дело было шито белыми нитками. О жертве преступления, трехлетней девочке, в полицию сообщила ее бабушка. По ее словам, она обнаружила на трусиках ребенка крохотное пятнышко крови. Обуреваемая самыми страшными подозрениями, она стала расспрашивать внучку о том, что случилось. Но та сказала лишь, что дядя порой лишь бьет ее по голове. Молчание девочки бабушка расценила как реакцию на причиненные ей сексуальными домогательствами дяди боль и страхи. О своих умозаключениях женщина рассказала полицейским. Задержанный 19-летний дядя малышки тут же раскололся и дал признательные показания, из которых следовало, что он - педофил.
- Родители девочки были в разводе. Ребенок воспитывался мамой. Вместе с ними жил и дядя девочки, парень, которого все считают дурачком. Ну, просто идеальный преступник для наших правоохранителей! - язвит собеседник GOROD48.
По словам бывшего прокурорского работника, в уголовном деле «педофила» были только его признательные показания. Причем показания обвиняемого под видеозапись и то, что написал работник Следственного комитета, проводивший допрос, различаются как небо и земля. На видеозаписи парень не может связать двух слов, а по тексту документа он просто Иоанн Златоуст! Интересы обвиняемого представлял адвокат по назначению, что уже говорит о том, что особой защиты у парня не было. В итоге отсидевшего год под стражей обвиняемого отправили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в столичный институт имени Сербского. Возможно, это было сделано в надежде на то, что его признают невменяемым и суд назначит подсудимому равносильное осуждению принудительное лечение, но московские психиатры сочли липецкого пациента относительно здоровым.
- Утверждать обвинительное заключение по этому делу последовательно отказались заместитель прокурора Липецкого района, прокурор Липецкого района, заместитель прокурора области Кожемякин и прокурор области Кожевников. Все понимали, что построенное на одних показаниях обвиняемого уголовное дело не имеет судебных перспектив, - говорит отставной сотрудник прокуратуры.
В итоге СКР региона отправило это уголовное дело в Генпрокуратуру, где лично заместитель руководителя этого ведомства Александр Буксман утвердил необходимое предварительному следствию по делу липецкого педофила обвинительное заключение. Так в Липецком районном суде появилась специально приехавшая из Москвы группа гособвинителей.
«Но в итоге дело развалилось. Молодой человек вышел на свободу, вернулся в семью, к той самой девочке и своей сестре, ее матери, которая весь процесс защищала своего брата, откровенно оправдывала все его действия. Травмы ребенок якобы нанес себе сам. Бабушка и отец в шоке от приговора. Решение суда будут обжаловать», - этими словами заканчивается репортаж телекомпании Рен ТВ.
Если приговор суда вступит в законную силу, прокурору Липецкой области Геннадию Анисимову придется извиниться перед оправданным в педофилии 21-летним парнем за заместителя Генпрокурора РФ Александра Буксмана.
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