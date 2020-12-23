В Ельце открыли ПЦР-лабораторию

Ельчане смогут быстрее узнавать результаты тестирования на COVID-19.

Мэр Ельца Евгений Боровских в своем Instagram-аккаунте сообщил об открытии в городе ПЦР-лаборатории для исследования тестов на COVID-19. Лабораторию разместили в здании поликлиники городской больницы №2. На ремонт помещения и оснащения лаборатории было выделено около 8 млн рублей. Там будут проверять мазки жителей города.



- Теперь тесты ельчан на коронавирус будут исследоваться в Ельце без затраты времени на транспортировки, а это значит, что их результаты будут становится известными быстрее, - пишет Евгений Боровских. - В лаборатории трудятся высокопрофильные и квалифицированные специалисты: 2 биолога и три медицинских лабораторных техника. Прежде чем приступить к работе в Ельце, они прошли соответствующее обучение в Москве.



Пока диагностические исследования будут проводиться для ельчан, но в дальнейшем услуги лаборатории будут доступны и для жителей близлежащих районов области, отметил мэр Ельца. В будущем там планируется проводить диагностику не только COVID-19, но и других инфекционных заболеваний, где применяется методика ПЦР.