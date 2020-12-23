Общество

10 минут назад

В Липецке горел «Шевроле»

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#пожар
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Происшествие попало на видео.

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Вчера около 6 часов вечера в Липецке напротив дома №1 загорелся автомобиль «Шевроле Авео»ю. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на возгорание автомобиля выезжало одно отделение шестой пожарно-спасательной части. Погибших и пострадавших нет, машину вовремя удалось потушить.

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По предварительной версии, к возгоранию привел аварийный режим работы электросистем автомобиля.
94
#пожар
1

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