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16 минут назад

В липецком аэропорту открыт новый командно-диспетчерский пункт

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#аэропорт
В липецком аэропорту открыт новый командно-диспетчерский пункт

Строительство велось 5 лет

22 декабря в аэропорту Липецка введен в эксплуатацию командно- диспетчерский пункт (КДП) оснащенный современной автоматизированной системой организации воздушного движения.

Новый командно-диспетчерский пункт предназначен для обеспечения организации использования воздушного пространства в границах ответственности Липецкого отделения Воронежского центра обслуживания воздушного движения, сообщается в журнале «Гражданская авиация»

Строительство командно-диспетчерского пункта началось в январе 2016 года. В мае 2020 года строительно-монтажные работы были практически завершены и на вышке начат монтаж технологического оборудования. В июле и сентябре 2020 года проведены приемо-сдаточные испытания комплекса технических средств автоматизированного управления воздушным движением Липецкого отделения Воронежского центра обслуживания воздушного движения.

Пункт оснащен современным оборудованием способным непрерывно обрабатывать информацию в зоне ответственности площадью более 16 тысяч кв. километров.

Персонал отделения Воронежского центра ОВД приступил к обслуживанию воздушного движения в условиях новой структуры воздушного пространства в штатном режиме.

«Ввод нового КДП в аэропорту города Липецка несомненно  позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок, улучшить качество предоставляемых услуг в международном аэропорту а так же открыть новые возможности для пользования воздушным транспортом жителям Липецкой области и других регионов», - сообщает  издание.

В конце ноября Росавиация одобрила субсидии на 6 маршрутов из Липецка на 2021 год. Это - Санкт-Петербург, Казань, Анапа, Симферополь, Минводы, Сочи.

Фото: Госкорпорация по ОрВД

 

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#аэропорт

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