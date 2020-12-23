Новое о коронавирусе к 23 декабря: ученые предположили, как появился «британский» коронавирус

Новый штамм вируса SARS-CoV-2, выявленный в Британии в декабре, отличается мутациями, которые позволяют ему быстрее распространяться. Ученые предположили, что патоген сформировался у пациента с иммунодефицитом, в организме которого содержался несколько месяцев.



Ученые активно изучают новый «британский» вариант вируса SARS-CoV-2, который заставил ряд стран прервать авиасообщение с Британией.



О новом штамме вируса SARS-CoV-2 сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок – он заявил, что выявленный в стане вариант коронавируса распространяется быстрее, чем исходная форма. Об этом рассказало издание Newsweek. Несколькими днями позже новый вирус обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Быстрее распространяться и при этом уходить от работы иммунитета патогену позволили несколько значимых мутаций – такое мнение высказали ученые консорциума COVID-19 Genomics UK (COG-UK) в Великобритании, который был создан для секвенирования и изучения геномов SARS-CoV-2. Впрочем, по информации специалистов, новый штамм хоть и оказался более заразным, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.



Исследователи предположили, что новый вариант вируса сформировался у пациента с иммунодефицитом, в организме которого патоген содержался несколько месяцев, пишут «Известия». «Есть предположение, что этот штамм возник у человека с подавленным иммунитетом, который был хронически инфицирован SARS-CoV-2, то есть носил вирус месяцами. У таких больных активно идет отбор на те вирусы, которые наиболее приспособлены к человеку. Это было показано еще на ВИЧ», — заявил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ и Геттингенского университета в Германии Константин Крутовский. По мнению британских ученых, люди с подавленным иммунитетом могут носить в себе коронавирус два-четыре месяца, хотя есть сообщения и о более длительных инфекциях у некоторых людей. Не исключено, что вакцины от коронавирусной инфекции придется дорабатывать под новый вариант SARS-CoV-2, говорят эксперты.



Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» обратила внимание на то, что пока нет достоверных данных или иных доказательств того, что новый штамм влияет «на патогенность, на тяжёлую заболеваемость, на смертность». Она напомнила об изменчивости вирусов в целом. В частности, отметила, что возможность мутации становится тем больше, чем активнее вирус переносится с человека на человека. Директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан в эфире телеканала BFM также призвала не паниковать. «Вирусы видоизменяются, и в происходящем сейчас нет ничего удивительного. Чтобы точно выяснить, меняется ли воздействие вируса на человека, нам необходимы дополнительные лабораторные исследования. В настоящее время мы не наблюдаем возникновения какого-либо изменения летальности вируса», - отметила эксперт. Также в организации сомневаются, что новый штамм окажет влияние на эффективность вакцин. Однако, добавила Бриан, меры предосторожности все же не помешают - обстановка остается неопределенной, и не исключено, что странам придется принять дополнительные меры защиты. Она также назвала принятые в Великобритании меры правильными и выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации.



Российские эксперты поддерживают мнение коллег из ВОЗ. «Приведенные цифры про то, что (британский) вирус заразнее на 70%, - это очень грубая прикидка по словам ряда британских вирусологов», - отметил в разговоре с «Известиями» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов. По его мнению, сообщение о заразности мутировавшего SARS-CoV-2 может быть связано с попыткой напомнить людям о мерах безопасности. О сложностях, связанных с расчетами заразности, сказал и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков: «Я так и не понял, как британские ученые оценивали скорость распространения нового варианта вируса. Может так статься, что какой-либо из российских вариантов будет распространяться еще быстрее». Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев также считает, что «здесь не нужно ничего опасаться»: «Антигенные свойства этого вируса не изменились, а это значит, что все те вакцины, которые делаются на пандемический вирус, сохраняют свою эффективность», - подчеркнул эксперт в интервью телеканалу «360».



Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не зафиксирован британский штамм коронавируса, из-за которого десятки стран уже закрыли сообщение с Великобританией. По словам главного санитарного врача, в стране за все время обнаружено 1424 мутации COVID-19, но ни одна не связана с изменением свойств вируса. «Среди исследованных в Российской Федерации при плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании», - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией. Она отметила, что «мутации вирусов совершенно ожидаемы и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, которые полезны для отслеживания контактов».



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 78 058 286 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 716 126 человек, вылечились 54 857 651 заразившихся. В России выявлено 2,9 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции, Великобритании, Турции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Испании, Германии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Польше, Иране.

