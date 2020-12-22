Липчанин не потерял ни одного балла в чемпионате России по самообороне

Наши рукопашники добыли шесть медалей и шесть путёвок в сборную России.



Липецкие мастера рукопашного боя добились очередных громких успехов в разделе «самооборона». В чемпионате России в Рязани на счету наших земляков оказались 3 «золотые», 1 «серебряная» и 2 «бронзовые» награды.Напомним, что в соревнованиях по самообороне спортсмены демонстрируют приёмы против вооружённого или безоружного противника на оценку жюри. Тот, кто показывает более высокий балл, объявляется победителем поединка.Безукоризненно выступил на рязанском ковре Павел Кузнецов выступавший среди бойцов до 35 лет в весовой категории свыше 85 кг. Павел победил по очкам за технику троих соперников, причём после каждого приёма (!) все судьи поставили ему высшие баллы. Итог – звание чемпиона России.На высшую ступень пьедестала поднялись Владимир Сафонов (45-54 года, до 85 кг) и отец-основатель рукопашного боя в Липецкой области мастер спорта по самбо и дзюдо Андрей Шишкин (старше 55 лет, свыше 85 кг). Оба провели по две победные схватки.Максим Сафонов (45-54 года, свыше 85 кг) стал вторым, но нельзя не отметить его прогресс, ведь год назад в чемпионате России он финишировал на одну ступеньку ниже.Все перечисленные спортсмены кроме медалей получили право представлять Россию в чемпионате мира-2021 в Ташкенте.Вадим Валицкий (18-34 года) и Алексей Шабанов (35-44 года) выступали в весовой категории 85+ и оба завоевали по «бронзе», что является отличным показателем для дебютантов соревнований. Как медалисты чемпионата России, и они получили шанс на международное признание, выполнив нормативы отбора на Кубок мира.Все спортсмены тренируются в знаменитой школе единоборств Игоря Воротынцева.Остаётся добавить, что чемпионат России собрал более 300 участников из 48 регионов РФ, что подтвердило возрастающую популярность этого на