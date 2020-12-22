В Липецке отключения воды и света

23 декабря с 09:00 до 12:00 без холодной воды останутся жители верхних этажей домов №№ 20, 20а по проспекту 60 лет СССР. Воду для питья подвезут к домам.



С 09:00 до 17:00 не будет холодной воды у жителей верхних этажей домов №№ 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы – цистерна с питьевой водой подъедет по адресу: проспект Победы, 91.



С 09:00 до 13:00 отключат электричество в домах №№ 29, 31, 33, 35 по улице Меркулова, а также жителям проспекта 60 лет СССР.



С 09:00 до 16:00 обесточат улицы Липецкую, Асфальтную, Привокзальную, Кибальчича, дома № 109 по улице Ковалева и № 15 по улице Загородной, а также СНТ «Строитель».



С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 91, 91а, 93, 93а, 95, 103 по проспекту Победы и частный сектор улиц Индустриальной, Буденного, Небесной, Сырской.



Воду и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

