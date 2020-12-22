Происшествия
сегодня, 18:01
В банках Липецкой области выявили поддельные 100 долларов США
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и 66 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки.
Сегодня GOROD48 рассказал о том, что липчанам прямо на сайте объявлений предлагают купить поддельные купюры номиналом 1000 рублей – «на пробу» по 200 рублей за штуку. Оптом дешевле – если покупать от 100 фальшивых купюр, одна 1000-рублёвка обходится уже в 150 рублей. «Заманчивое предложение» уже прокомментировали в полиции – для покупателя оно может обернуться уголовной ответственностью, и первые попавшиеся на сбыте купленных в интернете денег уже есть.
К вечеру ситуацию прокомментировали в Липецком отделении Банка России. Там отметили, что всего с июля по сентябрь 2020 года в банковской системе Липецкой области выявлено 66 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки, а также две поддельные купюры номиналом 100 долларов США. Лидером среди выявленных рублевых подделок остаются купюры крупных номиналов – пятитысячные и тысячные, но эксперты советуют тщательно проверять каждую банкноту. А альтернативой наличных расчетов может стать безналичная оплата товаров и услуг с помощью платежных карт.
- В СМИ прошла информация о том, что липчанам предлагают купить в Интернете поддельные купюры, - сообщает Липецкое отделение Банка России. - Есть вероятность того, что аферисты захотят расплатиться ими в торговых объектах. Чтобы обезопасить себя от появления в кошельке фальшивки, нужно помнить о том, как отличить настоящие банкноты от подделки. Сделать это можно самостоятельно. Если вы обнаружили подозрительную банкноту, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться - отнесите купюру в любой банк. Экспертиза бесплатна, и чаще всего специалисты кредитной организации проводят ее сразу при вас.
Если у банковских сотрудников возникают сомнения, тогда они отправляют подозрительную купюру на проверку в Банк России. С признаками подлинности российских денежных знаков можно ознакомиться на сайте Центрального банка России в разделе «Банкноты и монеты». Хорошей помощью липчанам станет и бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Сервис содержит полный перечень признаков подлинности, показывает, где и как обнаружить их на банкноте, а также и позволяет подробно изучить защитные признаки в интерактивном формате. А для кассиров розничных сетей есть бесплатные дистанционные курсы, на которых работники сферы торговли учатся определять подлинность и платежеспособность наличных денег.
К вечеру ситуацию прокомментировали в Липецком отделении Банка России. Там отметили, что всего с июля по сентябрь 2020 года в банковской системе Липецкой области выявлено 66 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки, а также две поддельные купюры номиналом 100 долларов США. Лидером среди выявленных рублевых подделок остаются купюры крупных номиналов – пятитысячные и тысячные, но эксперты советуют тщательно проверять каждую банкноту. А альтернативой наличных расчетов может стать безналичная оплата товаров и услуг с помощью платежных карт.
- В СМИ прошла информация о том, что липчанам предлагают купить в Интернете поддельные купюры, - сообщает Липецкое отделение Банка России. - Есть вероятность того, что аферисты захотят расплатиться ими в торговых объектах. Чтобы обезопасить себя от появления в кошельке фальшивки, нужно помнить о том, как отличить настоящие банкноты от подделки. Сделать это можно самостоятельно. Если вы обнаружили подозрительную банкноту, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться - отнесите купюру в любой банк. Экспертиза бесплатна, и чаще всего специалисты кредитной организации проводят ее сразу при вас.
Если у банковских сотрудников возникают сомнения, тогда они отправляют подозрительную купюру на проверку в Банк России. С признаками подлинности российских денежных знаков можно ознакомиться на сайте Центрального банка России в разделе «Банкноты и монеты». Хорошей помощью липчанам станет и бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Сервис содержит полный перечень признаков подлинности, показывает, где и как обнаружить их на банкноте, а также и позволяет подробно изучить защитные признаки в интерактивном формате. А для кассиров розничных сетей есть бесплатные дистанционные курсы, на которых работники сферы торговли учатся определять подлинность и платежеспособность наличных денег.
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