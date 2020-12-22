Липецкая вечЁрка: угоревшие в квартире, мэр в подземном переходе и открытие моста

Сегодня, 22 декабря, стало известно, что в Ельце отравились угарным газом 7-летняя девочка и 43-летняя женщина, мэр Евгения Уваркина решила навести порядок в подземном переходе у Центрального рынка, и в Новой жизни открыли мост.