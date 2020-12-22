24 минуты назад
Липецкая вечЁрка: угоревшие в квартире, мэр в подземном переходе и открытие моста
Сегодня, 22 декабря, стало известно, что в Ельце отравились угарным газом 7-летняя девочка и 43-летняя женщина, мэр Евгения Уваркина решила навести порядок в подземном переходе у Центрального рынка, и в Новой жизни открыли мост.
А сегодня с утра Евгения Уваркина вместе с корреспондентом GOROD48 Игорем Луговым спустилась в подземный переход около Центрального рынка. В дорогом пальто и с безупречной укладкой мэр сильно выделялась на фоне народного дизайна стен подземной дороги.
С этой торговой точкой, которая, кстати, нигде не числится, не удалось справиться ни Сергею Иванову, ни Михаилу Гулевскому. Уваркина сходу предложила навести тут порядок по примеру Воронежа. Там предприниматель взял в аренду подземный переход и сделал его образцово-показательным. Еще один вариант — вовсе убрать отсюда коробейников.
Жаль только, что сроки грядущего благоустройства Евгения Увркина не озвучила. Эта новость набрала более ста комментариев.
— Не переход, а ужас! Зимой не зайти, ни выйти — поставили свои лотки, поручни перекрыли, плевать им на гололед, на наши старые ноги! Там все те, кто всю жизнь торгует, поэтому и пенсии у них маленькие! Надоели эти ноющие — бедные, на лекарства не хватает! А стоять на морозе целый день у них здоровья хватает! — поддержала мэра Ольга.
— Для того, чтобы что-то предпринять, надо мэру самой четко представлять что, как, в какие деньги и какие сроки надо сделать. Строить безумные фантазии на ходу, проводить дурацкие облавы и хабалить с торговками — это стиль работы нынешнего руководства. Если нет своих идей (а их нет) — пригласите общественников, малых предпринимателей и совместно придумайте разумную концепцию, и воплотите ее в жизнь. В чем-то пойдите на уступки, и все будут довольны, — предложил Житель города.
— Взяла бы, да купила пяток носков Уваркина Е. пользу бабуле принесла, и сама ходила бы в теплых носках! — предложила компромисс Правда.
В обед был открыт мост в Новой жизни. Все в лучших традициях: с перерезанием ленточки, проездом тяжелой техники, которая сигналила собравшимся на мероприятие. Старый мост теперь будут обследовать. А чиновники пообещали расширение дороги. Но в будущем.
Вице-губернатор Илья Тузов на открытии моста заметил, что «намного приятнее открывать объекты в срок».
Срок очередного контракта по благоустройству Заводской площади еще не истек (он заканчивается в День смеха в 2021 году), однако горожане опасаются, что плитка, которую там укладывают в мороз, будет недолговечной. Тем более, что печальный опыт благоустройства Нижнего парка имеется.
В мэрии, наблюдая за зимним строительством заверили, что деньги заплатят только после положительного заключения независимой строительной экспертизы.
И еще немного про строительство, но не дорог, а социальных объектов. К концу следующего года в Липецке, на улице Титова планируют построить спортивный центр с бассейном.
А в микрорайоне «Европейский» — детский сад. Его строительство еще не началось, но уже возникли некие странности: фирма, выигравшая торги отказалась подписывать контракт и его получила другая, согласившаяся построить садик почти на 12 миллионов рублей дороже.