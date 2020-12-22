Общество
53 минуты назад
День рождения Сталина в Липецке отметили без масок
В соцсетях уже обсуждают несознательность коммунистов.
21 декабря в Липецке коммунисты и сторонники КПРФ возложили цветы к памятнику Иосифу Сталину в честь его 141-летия, в церемонии также приняли участие кадровые военные областной организации «Союз советских офицеров», активисты общественного движения «За новый социализм», депутаты областного Совета, представительницы Всероссийского женского союза.
Как сообщает официальное сообщество Липецкого областного отделения КПРФ "ВКонтакте", "памятник Иосифу Сталину в Липецке с момента своего создания в мае 2015 года стал своеобразным местом притяжения патриотических и левых сил области, а антисталинские нападки все больше становятся неактуальными и неубедительными".
- То, что названо культом личности Сталина, есть на самом деле народная любовь, ставшая могучим фактором развития страны, великим духовным феноменом эпохи, - отмечают коммунисты. - Сталина люди любили. Не может быть любви по приказу, по принуждению. И таких, кто искренне любил Сталина, было большинство. Те, кто душой воспринимал его идеи, твердо шли за ним, бесконечно верили ему. Сталин был мощным духовным фактором развития. Само его имя многих вдохновляло на подвиг. И в годы войны вера в Сталина, и в послевоенное время убежденность, что мы идем правильным путём, имели огромное мобилизующее значение.
Но обсуждение в соцсетях вызвала отнюдь не оценка личности вождя. На традиционном возложении цветов к постаменту памятника И.В. Сталину практически все участники церемонии в разгар пандемии были без масок. Правда, мероприятие проходило на улице.
- Надеюсь, Сovid-19 никого не зацепил, там сплошь его клиенты, - отмечает один из пользователей соцсети "ВКонтакте" в комментариях к фотографиям коммунистам.
Фото - vk.com
Как сообщает официальное сообщество Липецкого областного отделения КПРФ "ВКонтакте", "памятник Иосифу Сталину в Липецке с момента своего создания в мае 2015 года стал своеобразным местом притяжения патриотических и левых сил области, а антисталинские нападки все больше становятся неактуальными и неубедительными".
- То, что названо культом личности Сталина, есть на самом деле народная любовь, ставшая могучим фактором развития страны, великим духовным феноменом эпохи, - отмечают коммунисты. - Сталина люди любили. Не может быть любви по приказу, по принуждению. И таких, кто искренне любил Сталина, было большинство. Те, кто душой воспринимал его идеи, твердо шли за ним, бесконечно верили ему. Сталин был мощным духовным фактором развития. Само его имя многих вдохновляло на подвиг. И в годы войны вера в Сталина, и в послевоенное время убежденность, что мы идем правильным путём, имели огромное мобилизующее значение.
Но обсуждение в соцсетях вызвала отнюдь не оценка личности вождя. На традиционном возложении цветов к постаменту памятника И.В. Сталину практически все участники церемонии в разгар пандемии были без масок. Правда, мероприятие проходило на улице.
- Надеюсь, Сovid-19 никого не зацепил, там сплошь его клиенты, - отмечает один из пользователей соцсети "ВКонтакте" в комментариях к фотографиям коммунистам.
Фото - vk.com
Комментарии (11)
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Патриот
Фобос
Николай
Липецк
Летову
Летов
Много ников
Бизнесмен.
Перри Мейсон
Сергей