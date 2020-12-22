Общество

53 минуты назад

День рождения Сталина в Липецке отметили без масок

11 466
#Сталин
3
День рождения Сталина в Липецке отметили без масок

В соцсетях уже обсуждают несознательность коммунистов.

21 декабря в Липецке коммунисты и сторонники КПРФ возложили цветы к памятнику Иосифу Сталину в честь его 141-летия, в церемонии также приняли участие кадровые военные областной организации «Союз советских офицеров», активисты общественного движения «За новый социализм», депутаты областного Совета, представительницы Всероссийского женского союза.

Как сообщает официальное сообщество Липецкого областного отделения КПРФ "ВКонтакте", "памятник Иосифу Сталину в Липецке с момента своего создания в мае 2015 года стал своеобразным местом притяжения патриотических и левых сил области, а антисталинские нападки все больше становятся неактуальными и неубедительными".

- То, что названо культом личности Сталина, есть на самом деле народная любовь, ставшая могучим фактором развития страны, великим духовным феноменом эпохи, - отмечают коммунисты. - Сталина люди любили. Не может быть любви по приказу, по принуждению. И таких, кто искренне любил Сталина, было большинство. Те, кто душой воспринимал его идеи, твердо шли за ним, бесконечно верили ему. Сталин был мощным духовным фактором развития. Само его имя многих вдохновляло на подвиг. И в годы войны вера в Сталина, и в послевоенное время убежденность, что мы идем правильным путём, имели огромное мобилизующее значение.

Но обсуждение в соцсетях вызвала отнюдь не оценка личности вождя. На традиционном возложении цветов к постаменту памятника И.В. Сталину практически все участники церемонии в разгар пандемии были без масок. Правда, мероприятие проходило на улице. 

- Надеюсь, Сovid-19 никого не зацепил, там сплошь его клиенты, - отмечает один из пользователей соцсети "ВКонтакте" в комментариях к фотографиям коммунистам.

Фото - vk.com

11 466
#Сталин
3

Комментарии (11)

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Патриот

5 минут назад
Отметил День рождения Сталина в домашнем кругу. Когда ещё на Руси будет такой руководитель.
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Фобос

6 минут назад
А где же вездессущий коммунист Ушаков? Он покинул ряды КПРФ, судя по этой фотографии? Или это он фотографирует однопартийцев и не попал в кадр?
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Николай

8 минут назад
Молодцы коммунисты!
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Липецк

10 минут назад
20.6.1 КоАПРФ всем
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Летову

11 минут назад
Я не сторонник коммунистов , да и вы не правы ! Старые бабушки рассказывали как они плакали всей деревней по Сталину ! Он не был кровожадным , а был справедливым , очищая землю от всякого рода супостата !!!
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Летов

23 минуты назад
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь.. Все другие враги и такие дураки
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Много ников

24 минуты назад
Патриотические и левые силы области))) Город48, про динозавров статья будет?)))
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Бизнесмен.

26 минут назад
Молодцы коммунисты,есть чем гордится ,что не могу сказать о нынешней власти. Остаётся её только презерать.
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Перри Мейсон

28 минут назад
"антисталинские нападки все больше становятся неактуальными и неубедительными." А тут про какие-то маски)))
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Сергей

37 минут назад
Как сказал Песков по поводу отсутствия масок у путина в Сарове "были приняты все необходимые противоэпидемиологические меры"
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