Доброе утро, Липецк!

Сегодня среда, 23 декабря. В середине рабочей недели липчане могут подать заявки на конкурс отцов. Городские архитекторы сегодня должны подвести итоги важных общественных обсуждений. Общественники в среду займутся проблемами жителей окраины. На улице сегодня будет зябко.

Погода



23 декабря, как прогнозируют местные синоптики, в Липецке будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура днем может опуститься до 10 градусов мороза. 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.



Дороги



Водители, помните о новых светофорах и пешеходных переходах. На этой недели дорожники обустроят переходы через трамвайные пути в районе остановки «Технопарк» на улице 9 Мая, а также в районе на улице Сырской. Кстати, не стоит забывать о камерах фиксации нарушений правил дорожного движения. Новые камеры установили на улицах Студеновской, Московской, Катукова, Елецком шоссе, проспекте Победы, улицах Ленина, Гагарина, Товарном проезде и на проспекте Мира, улицах Кузнецкой, Светской, Металлургов, Механизаторов и Терешковой.



Зимняя сказка



Блогер Александра прогулялась в заснеженном лесу под Липецком и делится с нами впечатлениями и сказочными снимками.



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Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Лучший папа



Сотрудники городского отдела по работе с молодежью продолжают сбор заявок на участие в акции «Отцовская слава-2021». Ее цель найти и наградить отцов, достойно воспитавших или воспитывающих детей. Участниками акции могут стать мужчины, проживающие на территории Липецка не менее десяти лет, состоящие в зарегистрированном браке не менее пяти лет и имеющие активную жизненную позицию. Участвовать могут также отцы-одиночки, отцы - опекуны и приемные родители. Десятку лучших отцов выберет комиссия по делам женщин и семьи.



Застройка Липецка



Департамент градостроительства и архитектура вышел на финишную прямую сразу по двум общественным обсуждениям. Первое — проект правил землепользования и застройки города Липецка, второе — не столь глобальное, о застройке участка возле Петровского рынка. Там предлагают построить три высотки, среди них — две 25-этажки. А вот новых социальных объектов — школ, детсадов, поликлиник — в проекте не значится, лишь наращивание энергетических и коммунальных сетей. Заключения по обоим проектам планируют подвести к концу года, прием замечаний уже завершен.



Беды частного сектора



Жильцы домов частного сектора поселка Тракторостроителей пришли к членам регионального ОНФ со своей бедой — на улице Украинской нет нормальной дороги. Проезд есть, но его не ремонтировали уже 20 лет. За ремонт дороги и ливневой системы жители окраины бьются уже четыре года, но воз и ныне там. Сегодня на Украинской встретятся местные жители, общественники и чиновники городской администрации.



Эфир с тренером



23 декабря в 11:00 в группе регионального управления спорта в рамках онлайн-проекта «Будь в спорте» пройдет



Вечер искусства



Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) сегодня вечером ждет всех желающих на лекцию о Рихарде Вагнере. Творчество композитора стало символом перелома в музыкальных традициях Европы XIX века. Он совершил смелые открытия, не боясь осуждения. Вагнеру выдалась непростая судьба, но, возможно, именно те тягостные испытания, которые пришлись на его долю, и послужили толчком для творческих экспериментов.







Новогоднее настроение



Наш предпраздничный киномарафон продолжают отечественные фильмы, снятые на рубеже XX и XXI веков. Устраивайтесь поудобнее, поехали!



«Операция «С новым годом» (1996, 0+). Продолжение приключений героев из «Особенностей национальной охоты». В канун Нового года в отделение травмотологии при разных обстоятельствах попадают несколько человек, включая генерала. Привозят бизнесмена, благодаря которому в больнице появляются шикарная выпивка и закуска. Из женского отделения приглашаются травмированные дамы, на территории выкапывается и наряжается ёлка, появляется милиционер с задержанным, проглотившим медаль блюстителя закона…





«Президент и его внучка» (1999, 12+). Фильм - обладатель специального приза жюри «Кинотавра» «За юмор и доброту на экране». 31 декабря 2000 года на кремлевской елке встречаются дочь бедной художницы и внучка нового президента России. «Принцесса» и «нищенка», разумеется, меняются местами…





«Кто приходит в зимний вечер» (2006, 12+). Отличная, но мало известная зрителям, комедия с любимыми актерами. Актёры ТЮЗа Николай Иванович (Андрей Мягков) и Зина (Мария Аронова), в канун Нового Года подрабатывают Дедом Морозом и Снегурочкой. Для Николая Ивановича это не просто заработок - это прежде всего творчество, каждая квартира - это его сцена, его театр. И вот весь вечер Дед Мороз со Снегурочкой поздравляют детей, переезжая из дома в дом, пока не попадают в обыкновенную квартиру, где случается обыкновенное новогоднее чудо. После этого фильма на душе тепло, признаются зрители.





23 декабря, как прогнозируют местные синоптики, в Липецке будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура днем может опуститься до 10 градусов мороза. 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.Водители, помните о новых светофорах и пешеходных переходах. На этой недели дорожники обустроят переходы через трамвайные пути в районе остановки «Технопарк» на улице 9 Мая, а также в районе на улице Сырской. Кстати, не стоит забывать о камерах фиксации нарушений правил дорожного движения. Новые камеры установили на улицах Студеновской, Московской, Катукова, Елецком шоссе, проспекте Победы, улицах Ленина, Гагарина, Товарном проезде и на проспекте Мира, улицах Кузнецкой, Светской, Металлургов, Механизаторов и Терешковой.Блогер Александра прогулялась в заснеженном лесу под Липецком и делится с нами впечатлениями и сказочными снимками.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сотрудники городского отдела по работе с молодежью продолжают сбор заявок на участие в акции «Отцовская слава-2021». Ее цель найти и наградить отцов, достойно воспитавших или воспитывающих детей. Участниками акции могут стать мужчины, проживающие на территории Липецка не менее десяти лет, состоящие в зарегистрированном браке не менее пяти лет и имеющие активную жизненную позицию. Участвовать могут также отцы-одиночки, отцы - опекуны и приемные родители. Десятку лучших отцов выберет комиссия по делам женщин и семьи.Департамент градостроительства и архитектура вышел на финишную прямую сразу по двум общественным обсуждениям. Первое — проект правил землепользования и застройки города Липецка, второе — не столь глобальное, о застройке участка возле Петровского рынка. Там предлагают построить три высотки, среди них — две 25-этажки. А вот новых социальных объектов — школ, детсадов, поликлиник — в проекте не значится, лишь наращивание энергетических и коммунальных сетей. Заключения по обоим проектам планируют подвести к концу года, прием замечаний уже завершен.Жильцы домов частного сектора поселка Тракторостроителей пришли к членам регионального ОНФ со своей бедой — на улице Украинской нет нормальной дороги. Проезд есть, но его не ремонтировали уже 20 лет. За ремонт дороги и ливневой системы жители окраины бьются уже четыре года, но воз и ныне там. Сегодня на Украинской встретятся местные жители, общественники и чиновники городской администрации.23 декабря в 11:00 в группе регионального управления спорта в рамках онлайн-проекта «Будь в спорте» пройдет прямой эфир . Тема беседы с тренером Юлией Кисилевой - тренировки при варикозном расширении вен, ожирении и грыже. В эфире расскажут об основных особенностях таких тренировок, а также покажут несколько полезных упражнений. Тренер ответит на вопросы зрителей.Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) сегодня вечером ждет всех желающих на лекцию о Рихарде Вагнере. Творчество композитора стало символом перелома в музыкальных традициях Европы XIX века. Он совершил смелые открытия, не боясь осуждения. Вагнеру выдалась непростая судьба, но, возможно, именно те тягостные испытания, которые пришлись на его долю, и послужили толчком для творческих экспериментов.Наш предпраздничный киномарафон продолжают отечественные фильмы, снятые на рубеже XX и XXI веков. Устраивайтесь поудобнее, поехали!«Операция «С новым годом» (1996, 0+). Продолжение приключений героев из «Особенностей национальной охоты». В канун Нового года в отделение травмотологии при разных обстоятельствах попадают несколько человек, включая генерала. Привозят бизнесмена, благодаря которому в больнице появляются шикарная выпивка и закуска. Из женского отделения приглашаются травмированные дамы, на территории выкапывается и наряжается ёлка, появляется милиционер с задержанным, проглотившим медаль блюстителя закона…«Президент и его внучка» (1999, 12+). Фильм - обладатель специального приза жюри «Кинотавра» «За юмор и доброту на экране». 31 декабря 2000 года на кремлевской елке встречаются дочь бедной художницы и внучка нового президента России. «Принцесса» и «нищенка», разумеется, меняются местами…«Кто приходит в зимний вечер» (2006, 12+). Отличная, но мало известная зрителям, комедия с любимыми актерами. Актёры ТЮЗа Николай Иванович (Андрей Мягков) и Зина (Мария Аронова), в канун Нового Года подрабатывают Дедом Морозом и Снегурочкой. Для Николая Ивановича это не просто заработок - это прежде всего творчество, каждая квартира - это его сцена, его театр. И вот весь вечер Дед Мороз со Снегурочкой поздравляют детей, переезжая из дома в дом, пока не попадают в обыкновенную квартиру, где случается обыкновенное новогоднее чудо. После этого фильма на душе тепло, признаются зрители.