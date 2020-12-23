Откажись от бумажных квитанций за обращение с ТКО – получи приз.

В январе «ЭкоПром-Липецк» разыграет абонементы в фитнес клуб и подарочные карты в спортивный магазин среди своих клиентов.

Для участия в розыгрыше нужно выполнить несколько простых шагов:

- зарегистрироваться в личном кабинете на сайте www.ecolipetsk.ru ;

- в разделе КВИТАНЦИИ И СПРАВКИ выключить доставку бумажных квитанций и включить доставку квитанций на электронную почту;

- на момент розыгрыша не иметь задолженности по оплате услуги по обращению с ТКО.

«Каждый месяц мы рассылаем 305 000 квитанций. Это порядка 18 тонн бумаги в год.

Мы призываем наших клиентов внести вклад в сохранение лесов и перейти на электронные квитанции.

В личном кабинете на сайте www.ecolipetsk.ru можно отказаться от получения бумажного документа, вместо этого на электронную почту ежемесячно будет приходить электронная квитанция для оплаты услуги по обращению с ТКО.

Те, кто сделает выбор в пользу электронной рассылки, автоматически становятся участниками розыгрыша призов. 13 января в 12.000 мы разыграем 5 абонементов в СитиФитнес и 5 сертификатов в спортивный магазин. так мы сохраним полезные ресурсы с пользой для здоровья», - пояснили в пресс-центре регоператора.

Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.ecolipetsk.ru. "Сроки проведения акции с 01.11.2020 по 12.01.2021.



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