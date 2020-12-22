Общество

39 минут назад

Более двухсот водителей попались за рулем без маски

3 511
#масочный режим #проверка #рейд
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Более двухсот водителей попались за рулем без маски

Контролеры проверили соблюдение масочного режима более чем в 36 тысячах единиц транспорта.

Проверки соблюдения масочного режима в липецких автобусах продолжаются. По последним данным на пассажиров без масок полиция составила 37 протоколов. На водителей за аналогичные нарушения проивоэпидемиологических мер составлен 201 протокол об административном правонарушении.

- 99,9% пассажиров находятся в масках, контролеры проверили 36 076 транспортных средств. Сотрудники управления дорог и транспорта следят за соблюдением масочного режима со стороны водителей. В случае, если маска не прикрывает дыхательные пути, они фиксируют нарушение и возбуждают административное дело в отношении перевозчика. Также перед контролёрами стоит задача напомнить пассажирам о важности средств индивидуальной защиты, проверить у водителя автобуса наличие дезсредств и заполненных графиков обработки поручней, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
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#масочный режим #проверка #рейд
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Комментарии (3)

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аналитик

11 минут назад
Становись на светофоре и фоткай водятлов без масок
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гость

30 минут назад
Это говорит о том, что в масках невозможно работать, особенно водителям.
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1243

34 минуты назад
Нам это новость не интересна. Вообще не интересна. Не раздражайте народ
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