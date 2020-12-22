Общество

32 минуты назад

«Намного приятнее открывать объекты в срок»

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#мост #Новая жизнь
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«Намного приятнее открывать объекты в срок»

Сегодня по мосту в Новой Жизни поехали автомобили.

Путепровод в Новой Жизни начали строить в январе этого года. Водителям, которые пользовались дорогой Липецк-Грязи, пришлось все это время терпеть дискомфорт. На старой части моста не раз вводили реверсивное движение, чтобы строители могли развернуться.




Дорожники на открытии были в новой спецодежде
 
Общая протяженность объекта 635 метров (80 метров — длина самого путепровода и 555 метров — подходы к нему). Ширина - девять метров. Есть не только проезжая часть, но и пешеходная зона. На строительство моста потрачены 311 миллионов рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Красную ленту растянули прямо на мосту

 — Мост разгрузит в этой точке движение, теперь здесь вместо двух полос четыре, — с гордостью говорит главный инженер фирмы-подрядчика Олег Еремин.

— Удобнее теперь ездить будет, особенно с утра и после пяти вечера, когда здесь больше всего было пробок, — оценил новый мост водитель Андрей Хорошилин.

Первыми по мосту сегодня, посигналив, проехали строители на тяжелой технике. Конструкция выдержала. После техники по мосту поехали уже обычные автомобилисты.



Мост выдержал тяжелую технику

— Намного приятнее в срок открывать объекты, чем срывать сроки сдачи, — заявил на открытии моста вице-губернатор Илья Тузов. Вице-губернатор поблагодарил строителей, а журналистам дипломатично заметил, что качество моста будет подтверждать Госстройнадзор.

Старая часть или первый мост, пока будет открыта для движения. Специалистам предстоит оценить, насколько он пригоден для эксплуатации, и что с ним делать дальше.

— Мы будем работать вместе с областью по привлечению федеральных средств на реконструкцию второй части моста. В планах в том числе и расширение дороги. А на сегодня мы справились с задачей — здесь больше нет пробок, — отметила мэр Липецка Евгения Уваркина.

Сегодня было, так называемое, техническое открытие моста. Осталось оформить документацию и окончательно расплатиться с подрядчиками.



Во время строительства рабочие подкармливали сразу несколько котов 

Реконструкцию мостов в регионе планируется продолжить. Заключен контракт на ремонт данковского моста, в планах — мост в Грязях. И, как выразился Илья Тузов, «что-то надо делать с мостами, которые находятся на территории Липецка».
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#мост #Новая жизнь
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Комментарии (5)

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Для того, чтобы всё строилось и

1 минуту назад
сдавалось в срок, надо нормальных строителей выбирать! А не нечто (рога и копыта) с двумя калеками, одной табуреткой и без умения читать чертежи, типа Гермеса.....
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нлмк

8 минут назад
Непонятно, четыре полосы потом в одну и нет пробок
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ужас

16 минут назад
Вот вы теперь удивитесь, когда пробки останутся, а аварий станет только больше! Но грязенские люди очень своеобразные! Они с тупым упрямством были уверенны, что пробка из за моста, посмотрим что они теперь будут кричать!
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Артем

19 минут назад
А что с Баумана тишина!
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Непонятно

24 минуты назад
А как этот мост разгрузить движение автотранспорта?
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