Общество
32 минуты назад
«Намного приятнее открывать объекты в срок»
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Сегодня по мосту в Новой Жизни поехали автомобили.
Путепровод в Новой Жизни начали строить в январе этого года. Водителям, которые пользовались дорогой Липецк-Грязи, пришлось все это время терпеть дискомфорт. На старой части моста не раз вводили реверсивное движение, чтобы строители могли развернуться.
Дорожники на открытии были в новой спецодежде
Общая протяженность объекта 635 метров (80 метров — длина самого путепровода и 555 метров — подходы к нему). Ширина - девять метров. Есть не только проезжая часть, но и пешеходная зона. На строительство моста потрачены 311 миллионов рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Красную ленту растянули прямо на мосту
— Мост разгрузит в этой точке движение, теперь здесь вместо двух полос четыре, — с гордостью говорит главный инженер фирмы-подрядчика Олег Еремин.
— Удобнее теперь ездить будет, особенно с утра и после пяти вечера, когда здесь больше всего было пробок, — оценил новый мост водитель Андрей Хорошилин.
Первыми по мосту сегодня, посигналив, проехали строители на тяжелой технике. Конструкция выдержала. После техники по мосту поехали уже обычные автомобилисты.
Мост выдержал тяжелую технику
— Намного приятнее в срок открывать объекты, чем срывать сроки сдачи, — заявил на открытии моста вице-губернатор Илья Тузов. Вице-губернатор поблагодарил строителей, а журналистам дипломатично заметил, что качество моста будет подтверждать Госстройнадзор.
Старая часть или первый мост, пока будет открыта для движения. Специалистам предстоит оценить, насколько он пригоден для эксплуатации, и что с ним делать дальше.
— Мы будем работать вместе с областью по привлечению федеральных средств на реконструкцию второй части моста. В планах в том числе и расширение дороги. А на сегодня мы справились с задачей — здесь больше нет пробок, — отметила мэр Липецка Евгения Уваркина.
Сегодня было, так называемое, техническое открытие моста. Осталось оформить документацию и окончательно расплатиться с подрядчиками.
Во время строительства рабочие подкармливали сразу несколько котов
Реконструкцию мостов в регионе планируется продолжить. Заключен контракт на ремонт данковского моста, в планах — мост в Грязях. И, как выразился Илья Тузов, «что-то надо делать с мостами, которые находятся на территории Липецка».
Дорожники на открытии были в новой спецодежде
Общая протяженность объекта 635 метров (80 метров — длина самого путепровода и 555 метров — подходы к нему). Ширина - девять метров. Есть не только проезжая часть, но и пешеходная зона. На строительство моста потрачены 311 миллионов рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Красную ленту растянули прямо на мосту
— Мост разгрузит в этой точке движение, теперь здесь вместо двух полос четыре, — с гордостью говорит главный инженер фирмы-подрядчика Олег Еремин.
— Удобнее теперь ездить будет, особенно с утра и после пяти вечера, когда здесь больше всего было пробок, — оценил новый мост водитель Андрей Хорошилин.
Первыми по мосту сегодня, посигналив, проехали строители на тяжелой технике. Конструкция выдержала. После техники по мосту поехали уже обычные автомобилисты.
Мост выдержал тяжелую технику
— Намного приятнее в срок открывать объекты, чем срывать сроки сдачи, — заявил на открытии моста вице-губернатор Илья Тузов. Вице-губернатор поблагодарил строителей, а журналистам дипломатично заметил, что качество моста будет подтверждать Госстройнадзор.
Старая часть или первый мост, пока будет открыта для движения. Специалистам предстоит оценить, насколько он пригоден для эксплуатации, и что с ним делать дальше.
— Мы будем работать вместе с областью по привлечению федеральных средств на реконструкцию второй части моста. В планах в том числе и расширение дороги. А на сегодня мы справились с задачей — здесь больше нет пробок, — отметила мэр Липецка Евгения Уваркина.
Сегодня было, так называемое, техническое открытие моста. Осталось оформить документацию и окончательно расплатиться с подрядчиками.
Во время строительства рабочие подкармливали сразу несколько котов
Реконструкцию мостов в регионе планируется продолжить. Заключен контракт на ремонт данковского моста, в планах — мост в Грязях. И, как выразился Илья Тузов, «что-то надо делать с мостами, которые находятся на территории Липецка».
5 580
Для того, чтобы всё строилось и
нлмк
ужас
Артем
Непонятно