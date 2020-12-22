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На площади Заводской в мороз укладывают тротуарную плитку
В подрядной организации уверяют, что соблюдают все строительные нормы для такого вида работ, но если плитка по весне все же осядет, то по гарантии ее переложат бесплатно.
- Многие липчане как обыватели многого не понимают в строительстве, - отвечает на этот резонный вопрос прораб ООО «Строймастер» Андрей Масленников.
По словам строителя, верхний слой грунта со снегом соскребает экскаватор. На это место укладывается песчаная подушка, которая соответствует всем строительным нормам. Мол, песок перемешан с технической солью (и правда, возле строительного вагончика навалена куча серой соли), утрамбован виброплитой. Песок и впрямь мягкий - Андрей Масленников в подтверждении своих слов экспертно ковыряет песок носком ботинка.
как бы сокольские лоси не слизали бы эту соль к утру
- Но если все же плитка где-то просядет, мы весной ее переложим за наш счет. На все работы у нас - четырехлетняя строительная гарантия, - говорит прораб.
… Этим летом ремонт этой площади - от Сокольского путепровода до улицы имени Пожарского - по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделало тамбовское ООО «Аркс 7» за 36,3 миллиона рублей. Подрядчик заменил изношенный слой асфальтобетона на 730 метрах дороги и бордюрный камень, уложил два новых слоя асфальта - выравнивающий и верхний из износостойкого асфальтобетона марки ЩМА, вымостил тротуары крупноформатной плиткой. В начале октября тот же подрядчик зашел уже в середину площади Заводской, занятой разнокалиберными стационарными торговыми объектами: фирма выиграла новый контракт на ее благоустройство ценой в 11,8 млн рублей. К 30 ноября все работы тут должны были быть закончены. Сокольцам обещали к началу зимы 2,5 тысячи квадратных метров новой пешеходной зоны в плитке между зданием ТЦ «Радуга» и сокольским Домом торговли, 39 боллардов, которые защитят заезд внутрь площади Заводской транспортных средств, газоны и цветники, семь лип и кустарник, 16 скамеек, вазоны для цветов и бетонные урны.
Но проект, как оказалось, нуждался в срочной доработке. Ведь между стеной Дома торговли «Весна» и павильонами тут даже этим летом не высыхали лужи. Здесь нужно было срочно обустраивать водоотводной лоток, который для безопасности пешеходов должен быть закрыт чугунными решетками. Сделать это в рамках нацпроекта «БКАД» сделать мэрия не могла, так как переустройство инженерных сетей не входит в перечень возможных видов работ.
Монтаж водоотводных каналов включили в работы по благоустройству площади. Сюда же включили дополнительные работы по установке уличных светильников, а под них и под кабели нужно было копать ямы и траншеи. Это сильно задержало нового подрядчика городской администрации, ООО «Строймастер». Субподрядчик организации, МБУ «Липецкгорсвет», кстати, до сих не ушел с объекта и, понятно, путается под ногами подрядчика.
- Срок реализации муниципального контракта у ООО «Строймастер» - 1 апреля 2021 года. Его цена - 8,5 миллионов рублей. Если в организации считают, что они могут в небольшой мороз укладывать тротуарную плитку с соблюдением существующих технологий, они вправе это делать. В любом случае качество работ помимо куратора МКУ «Управление строительства Липецка» будет проверять независимая строительная экспертная организация. Только после ее положительного заключения мы оплатим строителям работу, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе мэрии.
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