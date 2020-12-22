Расходы городской казны выросли до 15 миллиардов рублей

Сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета депутаты внесли последний в этом году пакет поправок в Бюджет города.



Как доложила главный финансист мэрии Татьяна Григорова, объем бюджета на 2020 год по доходам и расходам увеличивается на 322,4 млн рублей за счет поступлений из вышестоящих бюджетов.



Объем дотации из областного бюджета 14,9 млн рублей предлагается направить для достижения целевого показателя оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования. На финансирование общеобразовательных организаций и социальные выплаты многодетным семьям в части обеспечения школьной и спортивной формой выделят 19 млн рублей. На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны направят почти 3 млн рублей. На реализацию мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья выделят 331,5 млн.



Проектом изменений уменьшается расходная часть бюджета в 2020 году на 47,5 млн рублей, в связи с экономией при реализации отдельных полномочий и введенными в результате распространения коронавируса ограничениями. Эти средства направляются на уменьшение дефицита бюджета.



Также перераспределяются средства городского бюджета в размере 12,5 млн рублей:



- на оплату за электроэнергию, потребляемую сетями наружного освещения, в связи с ростом тарифов (12,2 млн);



- механизированную уборку парков (229,4 тыс.)



Депутат по округу №15 Екатерина Пинаева обратила внимание на то, что в Липецке, как и в регионе в целом до сих пор нет ни одной инклюзивной площадки.



- В Липецкой области на сегодняшний день более 4000 детей с ограниченными возможностями здоровья. Но ни в области, ни в городе нет ни одной инклюзивной площадки. Такая площадка может стать центром притяжения для детей, которые, к сожалению, ни разу не посещали ни детские площадки, ни детские парки. Хотела бы обратить внимание, на то, что каждый ребенок должен иметь возможность играть, независимо от своего физического состояния. Прошу, Вас, Евгения Юрьевна, обратить внимание на это проблему. И надеюсь, что коллеги-депутаты меня поддержат и при внесении поправок в бюджет в будущем году, учтут это, и выделят деньги, - отметила Екатерина Пинаева.



По словам мэра Евгении Уваркиной, уже в 2021 году в рамках обустройства общественного пространства на бульваре Есенина возле библиотеки появится игровое оборудование для особенных детей. Еще одна инклюзивная площадка появится в одном из дворов на улице Первомайской.



- Мы понимаем, что такие площадки должны появиться рядом с центрами, которые работают с особенными детишками. И это первый шаг, - прокомментировала Евгения Уваркина.



Депутаты утвердили бюджет Липецка на 2020 год по доходам - 14 млрд. рублей, по расходам – 14,9 млрд. рублей, с дефицитом – 910 млн рублей, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета.







