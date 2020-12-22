Общество
сегодня, 14:31
Центр Липецка уже встал в пробке
А ведь до 31 декабря еще больше недели!
Дорожную ситуацию на центральных улицах Липецка сейчас вполне можно назвать жесткой тренировкой автомобилистов к предпраздничным пробкам, которые обычно случаются в преддверии выходных дней. Движение на площади Победы практически остановилось: стоит площадь, проспект Победы, улицы Неделина и Советская вверх. Поток более-менее идет по улицам 8 Марта и Терешковой.
Онлайн-сервис «Яндекс.Дороги» окрасил в бордовый цвет эти улицы. Также затруднения в движении есть на улицах Механизаторов, Меркулова, Папина, Гагарина и Московской. В принципе, в обычных местах напряженного траффика и на подъездах к крупным торговым центрам.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, ситуацию на городских дорогах можно объяснить подготовкой липчан к празднику, так как движению не мешают не аварии, а все светофоры исправны.
Онлайн-сервис «Яндекс.Дороги» окрасил в бордовый цвет эти улицы. Также затруднения в движении есть на улицах Механизаторов, Меркулова, Папина, Гагарина и Московской. В принципе, в обычных местах напряженного траффика и на подъездах к крупным торговым центрам.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, ситуацию на городских дорогах можно объяснить подготовкой липчан к празднику, так как движению не мешают не аварии, а все светофоры исправны.
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