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Центр Липецка уже встал в пробке

18 3184
#пробки #дороги
3
Центр Липецка уже встал в пробке

А ведь до 31 декабря еще больше недели!

Дорожную ситуацию на центральных улицах Липецка сейчас вполне можно назвать жесткой тренировкой автомобилистов к предпраздничным пробкам, которые обычно случаются в преддверии выходных дней. Движение на площади Победы практически остановилось: стоит площадь, проспект Победы, улицы Неделина и Советская вверх. Поток более-менее идет по улицам 8 Марта и Терешковой.

Онлайн-сервис «Яндекс.Дороги» окрасил в бордовый цвет эти улицы. Также затруднения в движении есть на улицах Механизаторов, Меркулова, Папина, Гагарина и Московской. В принципе, в обычных местах напряженного траффика и на подъездах к крупным торговым центрам.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, ситуацию на городских дорогах можно объяснить подготовкой липчан к празднику, так как движению не мешают не аварии, а все светофоры исправны.
18 3184
#пробки #дороги
3

Комментарии (18)

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Таня

2 минуты назад
Ехали со стороны рынка в сторону неделина, с проспекта светофор 20 секунд горит. Это жесть. С кольца не могли проехать. Жалко,что не 10 секунд.Маразм крепчал!!!! Нельзя хотя бы 1 минуту сделать. И-да, культура вождения у нас тоже отсутствует вообще!!!!
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1

8 минут назад
Центр организации движения в Липецке ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ. Светофоры не могут отрегулировать.
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Варавва

13 минут назад
60+, потому что "дедывоевали", а они видимо "смогли повторить".. тупость и недальновидность чинуш вызывает тревогу и обеспокоенность
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Варавва

14 минут назад
Манагер, это болото, застрявшее в 19 веке, как бы на повозки не пересесть с их заботой по организации движения
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Манагер

26 минут назад
Давно пора двух уровневые развязки строить.
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Я́

26 минут назад
Отрегулируйте светофоры с Проспекта по кольцу на Первомайскую и с Неделина к кольцу. Раньше на Неделина все стоят, Проспект едет. Теперь Неделина и Проспект почти одновременно ехать начинают
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Сизый

30 минут назад
вот чем администрация должна заниматься а не культпространствами
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че

30 минут назад
бедность одолела...
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60+

32 минуты назад
В отличии от Москвы Липецкие власти делают всё чтобы город не вылезал из пробок ! Зачем заделали площадь с каланчой но нет нормальной развязки .
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гостья

44 минуты назад
Анатолий Петрович ., а вы думали автобусов не будет? Ну судя по всему дело не в дорогах, а в машинах
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