Общество

53 минуты назад

С 1 января шашлыки во дворах жарить можно по-прежнему, но с соблюдением противопожарных правил

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#противопожарные правила #закон #шашлык

В МЧС также согласились с тем, что во время действия противопожарного режима муниципалитеты должны помогать гражданам вывозить растительный мусор с территорий частного сектора

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С 1 января 2021 года в России вводятся новые правила противопожарной безопасности. После того, как новость об этом опубликовали СМИ,  в социальных сетях и даже в средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что с 1 января, якобы, будет запрещено разводить костры на землях, как общего пользования, так и на территориях частных домовладений. Также нельзя будет пожарить шашлык и приготовить барбекю. Практически панику у жителей частного сектора и членов садоводческих товариществ вызвали сообщения, что вводится тотальный запрет на сожжение сухой травы, сорняков, опиленных сучьев и ветвей деревьев на приусадебных участках. 

22 декабря в МИА «Россия Сегодня» состоялась онлайн-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, посвященная изменениям в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, вступающим в силу с 1 января 2021 года. Во время онлайн-конференции прозвучали ответы на возникшие в связи с изменением противопожарного законодательства вопросы, в том числе и заданные редакцией GOROD48.

 Основная часть вопросов заданных директору департамента являлась профессиональной и узкоспецилизированной, их задавали предприниматели, строители и сотрудники МЧС из регионов. Но тема шашлыка и сожжения садового «сушняка» оказалась самой популярной. Ринат Еникеев успокоил россиян, что никаких тотальных запретов не вводится.

- Правила противопожарной безопасности не устанавливают никаких прямых запретов, а наоборот,   регулируют и устанавливают те требования и нормативы, при которых это осуществить можно, - рассказал Ринат Еникеев. – Любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь, пожарить шашлык, приготовить барбекю, иные блюда на открытом огне, при этом, не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности. Естественно, мы оставляем право муниципалитетам, органам региональной власти устанавливать более жесткие требования на случай сухой, жаркой, чрезмерно ветреной погоды. При этих факторах локальными, внутренними нормативами можно устанавливать запреты и ограничения на какой-то определенный период времени. Федеральных норм запрещающих сжигание мусора, пажневых остатков, сухой травы, жарки шашлыков не устанавливается. 

По словам Еникева, новый закон это регулирует. Например, определяя расстояние при разжигание костра от помещений, легко воспламеняемых предметов, заборов,  на 15-20 метров. 

- От дома костер можно разводить на расстоянии не менее 20 метров. При сожжении пажневых остатков, ветвей, сучьев, сухой травы в железной бочке, или жарке шашлыка в мангале, что исключает выпадение сгораемых предметов за пределы очага, то это расстояние уменьшается вдвое.  Естественно, при этом под рукой должны быть первичные средства пожаротушения и мы должны соблюдать разные меры предосторожности, - рассказал Ринат Еникеев. – Лучше это делать в безветренную погоду, если у вас металлическая бочка, то лучше, чтобы она была с металлической крышкой. Этот металлический контейнер не должен иметь прогаров. Какие средства пожаротушения желательно иметь при этом под рукой? Ведро или бочку с водой, это самое элементарное. Если есть огнетушитель, то это еще лучше. 

Во время действия противопожарного режима, когда вводится тотальный запрет на разведение огня на участках в частном секторе и в садоводческих товариществах, в таких местах скапливается большое количество растительного мусора, тех же ветвей, остатков травы, кустарников, что не способствует противопожарной обстановке, а даже напротив, может  ее усугубить. Люди, живущие в частном секторе, не знают, что им делать с таким мусором. Его не вывозят муниципальные службы, и, получается, что его нельзя и даже опасно складировать на участке. 

«Может ли МЧС договориться с муниципалитетами, или обязать местные власти вывозить мусор-сушняк с территорий частного сектора во время действия противопожарного режима?» - был задан вопрос директору Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

- Я считаю, даже нужно об этом договариваться. Пожарный инспектор я уверен, всегда будет союзником жителей частного сектора и будет делать все возможное, чтобы должностные лица муниципального звена решали эти вопросы. Что касается действий противопожарного режима, я не сторонник того, чтобы в актах муниципальных органов содержались требования, которые устанавливают  прямые запреты на сжигание мусора на придомовых территориях. Иногда с этим, может быть, перебарщивают. За этим нужно следить. Основная цель введения противопожарного режима это защита населенных пунктов. Как правило, беда приходит с соседних прилегающих территорий, которые не окошены, не убраны, со свалками бытовых отходов. Задача муниципальных актов это все-таки – обеспечение защита населенного пункта в глобальном смысле, а не запрет, к примеру, на жарку шашлыков на домовых территориях. Здесь я вижу некие перегибы, -  сказал Ринат Еникеев.

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#противопожарные правила #закон #шашлык

Комментарии (2)

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Куку

13 минут назад
А что...запрет был?))))))))))
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было время

31 минуту назад
Пионерский костры всегда жгли в лесных пионер-лагерях.
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