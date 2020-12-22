В Липецкой области прекратится снег и немного потеплеет

В ближайшие двое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет повышенным – погода ожидается преимущественно без осадков. 25 декабря скажется влияние фронтов очередного Скандинавского циклона, пройдет снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 декабря 7-10 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы, 25 декабря – 4 градуса мороза, что на 3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 5 до 10 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от 10 до 12 градусов мороза, днем ожидается от 8 до 10 градусов мороза.



День 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.

