Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкой области прекратится снег и немного потеплеет

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#снегопад
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В Липецкой области прекратится снег и немного потеплеет

В ближайшие двое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет повышенным – погода ожидается преимущественно без осадков. 25 декабря скажется влияние фронтов очередного Скандинавского циклона, пройдет снег. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 декабря 7-10 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы, 25 декабря – 4 градуса мороза, что на 3 градуса выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 5 до 10 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от 10 до 12 градусов мороза, днем ожидается от 8 до 10 градусов мороза. 

День 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.
3 422
#снегопад
1

Комментарии (3)

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Вася

19 минут назад
Снега два дня нету , если что .
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777

19 минут назад
полноценная зима.
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Лебедянец

21 минуту назад
Впереди 2021г. Надеемся на хорошие перемены в Лебедянском районе. Новый глава обновляет состав администрации,. Однако в обраэовании пока без перемен. Пора уже отправить на пенсию старушку начальницу отдела образования с сомнительной репутацией.
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