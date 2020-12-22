Общество

55 минут назад

Депутаты горсовета исполнят новогодние желания детей, оставшихся без попечения родителей

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#благотворительность
Депутаты горсовета исполнят новогодние желания детей, оставшихся без попечения родителей

Сегодня спикер горсовета Александр Афанасьев дал старт новогодней акции «Ёлка желаний».  Он предложил депутатам побыть в роли Дедов Морозов и исполнить детские мечты.  

- Приближается Новый год – самый любимый праздник. И больше всего его ждут, конечно же, дети. На елке в холле находятся письма от детей, оставшихся без попечения родителей. Вы можете снять любое письмо и  сделать доброе дело – выполнить желание их авторов. Это обычные вещи, о которых  мечтает каждый ребенок. И многие мамы и папы  кладут такие подарки под елку. Но у этих детей нет родителей, - обратился к депутатам Александр Афанасьев. 

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Инициатором этой акции в горсовете стал Андрей Выжанов, который курирует партийный проект «Единой России» «Крепкая семья». Письма на елке от детей 7 - 15 лет, воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя России Эдуарда Белана». Центр работает уже 25 лет. Здесь воспитываются дети с рождения и до 18 лет. Ребята в Центре учатся, получают всестороннее развитие, дополнительное образование, и, что самое главное, им находят новые семьи.  

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Спикер парламента одним из первых снял с ёлки конверт. Семилетняя девочка попросила  у Деда Мороза детский планшет. 

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-  Новогодние желания, к сожалению, сбываются не у всех ребятишек. Не ко всем детям приходят с подарками Дед Мороз и Снегурочка, мамы и папы, бабушки и дедушки. Но сделать чудо очень просто, и Дедом Морозом может стать каждый из нас, я с большим удовольствием исполню мечту этой девочки, - отметил Александр Афанасьев.  
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#благотворительность

Комментарии (6)

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Много ников

11 минут назад
Алёнушка, чем вам нынешний мэр не угодил? Ведь один плюсы:1-женщина, 2-действительно действует, 3-старается,4-вызывает доверие, 5-есть надежда и вера в много добрых дел от её рук. Просто если чесно пора уже уходить от "колхоза",- хватит, вдоволь сыты предшествениками
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С.

13 минут назад
Сделайте подарок всем работающим взрослым в Липецке - 31 декабря ВЫХОДНОЙ!
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Алёнушка

21 минуту назад
на елке есть и моё новогоднее желание - прошу депутатов горсовета в 2021 году избрать нового мэра Липецка
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Много ников

22 минуты назад
Ну вот одна з хороших новостей за весь год, пусть и под новый год это происходит, но им обязательно зачтется, да и самим наверняка будет приятно
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Взрослый

29 минут назад
А желания взрослых они могут исполнить?
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Древний

44 минуты назад
За чей счёт они помогут?
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