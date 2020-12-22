Депутаты горсовета исполнят новогодние желания детей, оставшихся без попечения родителей

Сегодня спикер горсовета Александр Афанасьев дал старт новогодней акции «Ёлка желаний». Он предложил депутатам побыть в роли Дедов Морозов и исполнить детские мечты.

- Приближается Новый год – самый любимый праздник. И больше всего его ждут, конечно же, дети. На елке в холле находятся письма от детей, оставшихся без попечения родителей. Вы можете снять любое письмо и сделать доброе дело – выполнить желание их авторов. Это обычные вещи, о которых мечтает каждый ребенок. И многие мамы и папы кладут такие подарки под елку. Но у этих детей нет родителей, - обратился к депутатам Александр Афанасьев.Инициатором этой акции в горсовете стал Андрей Выжанов, который курирует партийный проект «Единой России» «Крепкая семья». Письма на елке от детей 7 - 15 лет, воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя России Эдуарда Белана». Центр работает уже 25 лет. Здесь воспитываются дети с рождения и до 18 лет. Ребята в Центре учатся, получают всестороннее развитие, дополнительное образование, и, что самое главное, им находят новые семьи.Спикер парламента одним из первых снял с ёлки конверт. Семилетняя девочка попросила у Деда Мороза детский планшет.- Новогодние желания, к сожалению, сбываются не у всех ребятишек. Не ко всем детям приходят с подарками Дед Мороз и Снегурочка, мамы и папы, бабушки и дедушки. Но сделать чудо очень просто, и Дедом Морозом может стать каждый из нас, я с большим удовольствием исполню мечту этой девочки, - отметил Александр Афанасьев.