За неделю в Липецкой области зарегистрировано 7137 случаев ОРВИ

Прививочная кампания против гриппа почти завершена, но грипп в регион не пришёл.

В Липецкой области за минувшую неделю было зарегистрировано 7137 случаев ОРВИ. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, расчетный эпидемический порог превышен на 8,8% (на предыдущей неделе был превышен на 9,1%). Случаев гриппа не зарегистрировано.



58% случаев ОРВи приходится на детей. Показатели ниже пороговых уровней в детских возрастных группах 0-6 лет, на уровне порога среди детей 7-14 лет, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 10,8%, что связано с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.



В Липецке с 14 по 21 декабря зарегистрировано 4619 случаев ОРВИ (64,7% всех случаев по области).



В декабре респираторные вирусы обнаружены в 10,5% исследованных проб, в структуре преобладают аденовирусы 26,7%, рино- и метапневмовирусы (по 20% положительных проб).



В Липецкой области практически завершена прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 21 декабря прививками охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тысячи человек.