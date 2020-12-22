Здоровье

сегодня, 11:58

За неделю в Липецкой области зарегистрировано 7137 случаев ОРВИ

2 384
#ОРВИ
1
За неделю в Липецкой области зарегистрировано 7137 случаев ОРВИ

Прививочная кампания против гриппа почти завершена, но грипп в регион не пришёл.

В Липецкой области за минувшую неделю было зарегистрировано 7137 случаев ОРВИ. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, расчетный эпидемический порог превышен на 8,8% (на предыдущей неделе был превышен на 9,1%). Случаев гриппа не зарегистрировано.

58% случаев ОРВи приходится на детей. Показатели ниже пороговых уровней в детских возрастных группах 0-6 лет, на уровне порога среди детей 7-14 лет, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 10,8%, что связано с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.

В Липецке с 14 по 21 декабря зарегистрировано 4619 случаев ОРВИ (64,7% всех случаев по области).

В декабре респираторные вирусы обнаружены в 10,5% исследованных проб, в структуре преобладают аденовирусы 26,7%, рино- и метапневмовирусы (по 20% положительных проб).

В Липецкой области практически завершена прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 21 декабря прививками охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тысячи человек.
2 384
#ОРВИ
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

данковчанин

20 минут назад
.....как различают доктора без тестирования ОРВИ и ковид?...
ответить

Пока вы в маске

26 минут назад
Да, какрантин усугубил дела с иммунитетом граждан... вот цена коронобесия
ответить

Еще в рубрике

Администрация области готовит новогодние подарки коронавирусным госпиталям
#коронавирус #кислород
7
Администрация области готовит новогодние подарки коронавирусным госпиталям

16.12.2020 12:02

Здоровье
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 7252 человека
#ОРВИ
8
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 7252 человека

14.12.2020 17:02

Здоровье
89​ сотрудников Елецкой районной больницы заразились коронавирусом
#Елец #коронавирус
32
89​ сотрудников Елецкой районной больницы заразились коронавирусом

13.12.2020 16:54

Здоровье
В Липецкой области в больницах находятся 1039 человек с коронавирусом
#коронавирус
16
В Липецкой области в больницах находятся 1039 человек с коронавирусом

13.12.2020 14:25

Здоровье
В Липецкой области подтверждены 148 новых случаев коронавируса, 3 человека от COVID-19 умерли
#коронавирус
31
В Липецкой области подтверждены 148 новых случаев коронавируса, 3 человека от COVID-19 умерли

13.12.2020 11:09

Здоровье
В Липецкой области полностью закрыты на карантин 6 школ и 6 детских садов
#карантин #школа #детский сад
9
В Липецкой области полностью закрыты на карантин 6 школ и 6 детских садов

11.12.2020 13:11

Здоровье