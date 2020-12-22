Липецкие «моржи» хотят поставить рекорд России

Понаблюдать за процессом можно на Центральном пляже 26 декабря.

Члены липецкого клуба зимнего плавания имени И.В.Франценюка в ближайшую субботу, 26 декабря, планируют принять участие в установке рекорда России по массовому закаливанию. Как сообщает администрация клуба, в 10:00 акция «Закаленная Россия - Сильная страна» начнется по всей стране.



- Все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек, а также будут обливаться холодной водой. В Липецке акция состоится в клубе зимнего плавания у здания бывшего ресторана «Фрегат», - рассказывают подробности в клубе.



Липецкие «моржи» приглашают всех желающих поддержать их.