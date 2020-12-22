Происшествия
сегодня, 11:26
ГИБДД просит откликнутся свидетелей наезда на пешехода
Полицейские разыскивают скрывшегося с места аварии водителя.
27 ноября, примерно в 06:45, в Липецке на проспекте Победы у дома №10 водитель неустановленного автомобиля сбил 44-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Пешеход получил травмы.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия - телефоны: 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия - телефоны: 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.
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