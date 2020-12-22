Общество

сегодня, 11:25

Вертолёт Михаила Захарова оценили в пять миллионов рублей

8 1503
#банкрот #Михаил Захаров #СУ-5
Вертолёт Михаила Захарова оценили в пять миллионов рублей

Воздушное судно готовят к реализации с торгов.

Конкурсный управляющий в деле о банкротстве застройщика «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» объявил о стоимости самого знаменитого актива бывшего депутата областного Совета и разыскиваемого сейчас Интерполом по обвинению в мошенничестве с деньгами дольщиков Михаила Захарова. В ходе розыска и оценки имущества в конкурсную массу компании-банкрота был возвращен вертолёт Robinson Hilicopter Company R44. Это воздушное средство оценили в пять миллионов рублей, оно будет реализовано с торгов в пользу кредиторов компании.

Кроме того, с электронного аукциона попытаются сбыть другие активы должника. На начало февраля 2021 года запланированы торги на земельные участки, долгострой, доли в уставных капиталах и недвижимость. Дороже остального имущества оценены право аренды участка на улице Маяковского в Липецке возле Центрального пляжа и недостроенные на нем  домики для отдыха. Стартовая стоимость этого лота — 82 089 900 рублей. Кроме того, с аукциона постараются сбыть производственную базу на улице Электриков в Ельце. Ее стартовая цена установлена в 77 246 128 рублей. Также на торги ушли доли в уставных капиталах, их совокупная начальная стоимость составляет чуть более 100 000 рублей. Лоты достанутся тем, кто предложит за них самую большую цену.

Финансовые проблемы преследуют «СУ-5» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».

Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Первыми в суд пришли представители «Зеленхоза» и налоговой инспекции. В дело о банкротстве «СУ-5» вступили более 10 юридических лиц, в том числе энергетики и управление имущественных и земельных отношений Липецкой области. Общая сумма долговых требований уже достигла 133 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.

Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денег, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьской в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денег дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1 846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу.

Фото: robinsonheli.com
8 1503
#банкрот #Михаил Захаров #СУ-5

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кто знает ?

17 минут назад
А Захарова асе ищут или забыли и простили ?
ответить

Туся

20 минут назад
Вертолет был светлый,. не синий и не красный...)
ответить

1

23 минуты назад
По объявлениям интересовался когда-то, сколько стоит вертолет. Дряхлый Робинсон минимум 10 миллионов, а этот судя по всему почти новый, раз в 10 дороже оцененного.
ответить

Много ников

50 минут назад
Всё цифры с шести нолями. Машинку для печатания денег у него там не нашли интересно? За эти деньги можно было шатл космический построить и на Марсе микрорайон возвести и назвать его Захаровкий. Читаешь все это и думаешь - это точно у нас в России
ответить

Ха-ха

сегодня, 11:58
Вертолёт тенят минимум на * , а уйдёт втрое дешевле. Ясное дело, что кто-то присмотрел его для себя.
ответить

флэшбее

сегодня, 11:56
Так у него же синий был...
ответить

Дуня Липецкая

сегодня, 11:53
Какой красивый! Вот так живут наши нищие депутаты.
ответить

///

сегодня, 11:52
Вертолёт за пятёрку оценили,всё для себя!
ответить

Еще в рубрике

Депутаты горсовета исполнят новогодние желания детей, оставшихся без попечения родителей
#благотворительность
6
Депутаты горсовета исполнят новогодние желания детей, оставшихся без попечения родителей

54 минуты назад

Общество
Арбитражный суд снова встал на сторону липецкого блогера
#суд #строительство
4
Арбитражный суд снова встал на сторону липецкого блогера

сегодня, 11:51

Общество
Липецкие «моржи» хотят поставить рекорд России
#моржи #рекорд
2
Липецкие «моржи» хотят поставить рекорд России

сегодня, 11:40

Общество
Группа НЛМК улучшила свою позицию в рейтинге экологической открытости WWF
#экология
Группа НЛМК улучшила свою позицию в рейтинге экологической открытости WWF

сегодня, 11:33

Общество
Торговки забаррикадировались от Евгении Уваркиной в подземном переходе
#Центральный рынок #Евгения Уваркина
42
Торговки забаррикадировались от Евгении Уваркиной в подземном переходе

сегодня, 11:29

Общество
Победитель торгов отказался строить детсад в «Европейском»
#строительство #детский сад
12
Победитель торгов отказался строить детсад в «Европейском»

сегодня, 10:25

Общество