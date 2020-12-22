Общество
сегодня, 11:25
Вертолёт Михаила Захарова оценили в пять миллионов рублей
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Воздушное судно готовят к реализации с торгов.
Конкурсный управляющий в деле о банкротстве застройщика «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» объявил о стоимости самого знаменитого актива бывшего депутата областного Совета и разыскиваемого сейчас Интерполом по обвинению в мошенничестве с деньгами дольщиков Михаила Захарова. В ходе розыска и оценки имущества в конкурсную массу компании-банкрота был возвращен вертолёт Robinson Hilicopter Company R44. Это воздушное средство оценили в пять миллионов рублей, оно будет реализовано с торгов в пользу кредиторов компании.
Кроме того, с электронного аукциона попытаются сбыть другие активы должника. На начало февраля 2021 года запланированы торги на земельные участки, долгострой, доли в уставных капиталах и недвижимость. Дороже остального имущества оценены право аренды участка на улице Маяковского в Липецке возле Центрального пляжа и недостроенные на нем домики для отдыха. Стартовая стоимость этого лота — 82 089 900 рублей. Кроме того, с аукциона постараются сбыть производственную базу на улице Электриков в Ельце. Ее стартовая цена установлена в 77 246 128 рублей. Также на торги ушли доли в уставных капиталах, их совокупная начальная стоимость составляет чуть более 100 000 рублей. Лоты достанутся тем, кто предложит за них самую большую цену.
Финансовые проблемы преследуют «СУ-5» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».
Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Первыми в суд пришли представители «Зеленхоза» и налоговой инспекции. В дело о банкротстве «СУ-5» вступили более 10 юридических лиц, в том числе энергетики и управление имущественных и земельных отношений Липецкой области. Общая сумма долговых требований уже достигла 133 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.
Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денег, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьской в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денег дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1 846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу.
Фото: robinsonheli.com
Кроме того, с электронного аукциона попытаются сбыть другие активы должника. На начало февраля 2021 года запланированы торги на земельные участки, долгострой, доли в уставных капиталах и недвижимость. Дороже остального имущества оценены право аренды участка на улице Маяковского в Липецке возле Центрального пляжа и недостроенные на нем домики для отдыха. Стартовая стоимость этого лота — 82 089 900 рублей. Кроме того, с аукциона постараются сбыть производственную базу на улице Электриков в Ельце. Ее стартовая цена установлена в 77 246 128 рублей. Также на торги ушли доли в уставных капиталах, их совокупная начальная стоимость составляет чуть более 100 000 рублей. Лоты достанутся тем, кто предложит за них самую большую цену.
Финансовые проблемы преследуют «СУ-5» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».
Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Первыми в суд пришли представители «Зеленхоза» и налоговой инспекции. В дело о банкротстве «СУ-5» вступили более 10 юридических лиц, в том числе энергетики и управление имущественных и земельных отношений Липецкой области. Общая сумма долговых требований уже достигла 133 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.
Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денег, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьской в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денег дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1 846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу.
Фото: robinsonheli.com
8 1503
Кто знает ?
Туся
1
Много ников
Ха-ха
флэшбее
Дуня Липецкая
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