Напавшему на сотрудницу офиса микрозайма ельчанину предъявлено обвинение в еще одном преступлении

Следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о разбойном нападении на сотрудницу офиса микрофинансовой организации предъявлено обвинение 45-летнему местному жителю. Его действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).



По данным следствия, утром 17 декабря обвиняемый с целью разбойного нападения и хищения денег, вооружился палкой и под предлогом оформления займа пришел в офис микрофинансовой организации на улице Мира в Ельце. «После просьбы сотрудницы офиса предоставить паспорт злоумышленник достал деревянную палку и



Женщина госпитализирована и в настоящее время её жизни угрозы нет.



- На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При допросе он дал признательные показания, подтвердив их при проверке следователем



В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

«После просьбы сотрудницы офиса предоставить паспорт злоумышленник достал деревянную палку и нанес женщине множественные удары по голове , причинив тяжелую черепно-мозговую травму. Воспользовавшись тем, что потерпевшая потеряла сознание, он осмотрел офис, однако, не найдя ключа от сейфа, с места преступления скрылся», - сообщает пресс-служба регионального СКР.Женщина госпитализирована и в настоящее время её жизни угрозы нет.- На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При допросе он дал признательные показания, подтвердив их при проверке следователем на месте преступления , причиной которого, по словам фигуранта, стали непосильные для него долги по кредитам, - рассказали в СКР.В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.