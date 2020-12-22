Общество

сегодня, 10:25

Победитель торгов отказался строить детсад в «Европейском»

6 1441
#строительство #детский сад
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Победитель торгов отказался строить детсад в «Европейском»

Подрядчик уклонился от заключения контракта. Договор подписали со вторым участником электронного аукциона.

Городскому управлению строительства пришлось подписывать контракт на возведение детского сада в микрорайоне «Европейский» не с победителем торгов, а вторым участником финального этапа закупки. Причина — победитель торгов, предложившая за свои услуги 146 704 800 рублей компания из Липецка, уклонилась от подписания контракта. Другая строительная организация из Липецка оценила свои услуги дороже, в 158 599 800 рублей, с ней и подписан контракт.

Участок для нового детсада в микрорайоне «Европейский» должен быть разработан под строительство к февралю 2021 года. Помимо подготовительных и земляных работ, подрядчик должен сделать фундамент, возвести несущие конструкции, сделать кровлю и провести фасадные работы, внутреннюю отделку, проложить санитарно-технические, электротехнические, трубопроводные, слаботочные системы, смонтировать сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения, сделать дорожки и провести благоустройство. Строительство планируют завершить к 20 декабря 2021 года.

Проект нового детского сада разработали в Воронеже, его закончили в октябре 2020 года. За образец эксперты взяли построенный на улице Остужева в Воронеже детсад на 280 воспитанников. Как и воронежский, липецкий детсад сможет принять до 280 детей от 1,5 лет. На первом этаже здания будут ясли и группы для малышей от 2,5 до 3 лет. На втором этаже будут группы для детей от 3 до 7 лет. Всего в детском саду планируется сделать 12 групп, рассчитанных на 21-25 детей. Группы внутри помещения будут изолированы, так же будут разграничены зоны для прогулок. В детском саду смонтируют все необходимое оборудование — от кухонных плит до детских беговых дорожек. Всего в ведомости монтажа — порядка 500 позиций.

Строительство и оснащение детсада оплатят из бюджета Липецка.
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#строительство #детский сад
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Комментарии (6)

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Внешний лоск при внутренней нищете европейска

35 минут назад
Довольствуйтесь тем, что вам достроили дома из песка и воздуха, так нет подайте нам инфраструктуры и желательно пожирнее. Помимо европейского, есть ещё районы города, где конь не валялся, поумерьте свой пыл. Совсем опухоли от наглости.
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Потому что зажрался победитель.

38 минут назад
Как возводить жильё так все мастаки и прадовать его. А как дело доходит до строительства школ, больниц, короче соскульбыта не кого нет. Тогда этого победителя в черный список и не допускать к любым торгам. Будет урок другим зазнавшимся.
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=

45 минут назад
Скажите -избу отдиральню.
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.

51 минуту назад
А церковь,построят???
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цирк

53 минуты назад
им бы свинарники да коровники ,что б с голоду не опухнуть --опять очередная ошибка-143 процента
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Скажите

58 минут назад
А что строят на Новосселках,там забор 3 метровый.Говорят,какую то забегаловку.
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