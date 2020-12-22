Победитель торгов отказался строить детсад в «Европейском»

Подрядчик уклонился от заключения контракта. Договор подписали со вторым участником электронного аукциона.

Городскому управлению строительства пришлось подписывать контракт на возведение детского сада в микрорайоне «Европейский» не с победителем торгов, а вторым участником финального этапа закупки. Причина — победитель торгов, предложившая за свои услуги 146 704 800 рублей компания из Липецка, уклонилась от подписания контракта. Другая строительная организация из Липецка оценила свои услуги дороже, в 158 599 800 рублей, с ней и подписан контракт.



Участок для нового детсада в микрорайоне «Европейский» должен быть разработан под строительство к февралю 2021 года. Помимо подготовительных и земляных работ, подрядчик должен сделать фундамент, возвести несущие конструкции, сделать кровлю и провести фасадные работы, внутреннюю отделку, проложить санитарно-технические, электротехнические, трубопроводные, слаботочные системы, смонтировать сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения, сделать дорожки и провести благоустройство. Строительство планируют завершить к 20 декабря 2021 года.



Проект нового детского сада разработали в Воронеже, его закончили в октябре 2020 года. За образец эксперты взяли построенный на улице Остужева в Воронеже детсад на 280 воспитанников. Как и воронежский, липецкий детсад сможет принять до 280 детей от 1,5 лет. На первом этаже здания будут ясли и группы для малышей от 2,5 до 3 лет. На втором этаже будут группы для детей от 3 до 7 лет. Всего в детском саду планируется сделать 12 групп, рассчитанных на 21-25 детей. Группы внутри помещения будут изолированы, так же будут разграничены зоны для прогулок. В детском саду смонтируют все необходимое оборудование — от кухонных плит до детских беговых дорожек. Всего в ведомости монтажа — порядка 500 позиций.



Строительство и оснащение детсада оплатят из бюджета Липецка.