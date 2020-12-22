Общество

сегодня, 10:17

В Липецке построят новый спортивный центр с бассейном

11 1827
#строительство #спортивный центр
1
В Липецке построят новый спортивный центр с бассейном

Подрядчик должен сдать объект к концу 2021 года. Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Титова.

Городское управление строительства завершило торги на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Липецке. Его должны за год построить на улице Титова. На электронных торгах победила компания из Липецка. Строительная организация сбила цену на полмиллиона до 102 206 497 рублей. Подрядчик приступит к работам сразу после заключения контракта.

Здание будет одноэтажным. В нём разместят административные и служебные помещения, буфет, кабинет врача, раздевалки, санузлы и бассейн – его длина составит 25, а ширина 8 метров. Внутри ФОКа сделают многофункциональный спортивный зал, в котором можно будет заниматься баскетболом, волейболом, гандболом и мини-футболом. В подвале расположат электрощитовую, узел управления бассейном, тепловой пункт, кладовую и технические помещения. Вокруг здания обустроят пешеходную дорожку, её выполнят в плитке. Помимо этого, участок дополнят малыми архитектурными формами и озеленением – высадят липы, туи, клены, сирень и газон.

- Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет доступен и для маломобильных граждан – его оборудуют пандусами. Также на территории обустроят площадку для парковки, в том числе автомобилей инвалидов. Строительство ФОКа в районе улицы Титова проведут в рамках национального проекта «Демография» - на эти цели выделено порядка 102 миллионов рублей, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть сдан к 25 декабря 2021 года. Строительство оплатят из бюджета Липецка.
11 1827
#строительство #спортивный центр
1

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Для Гали

14 минут назад
Построят на поле за 46 школой
ответить

Житель.

26 минут назад
Строят эти комплексы а дети едут в соседний областях на игры и соревнования. ПОЧЕМУ НЕТ ОРГАНИЗОВАННОСТИ ПО ДЕТСКОМУ СПОРТУ У НАС? СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ В ГОРОДЕ ПОЛНО НО НА СОРЕВНОВАНИЕ, ТУРНИРЫ ВСЕ В СОСЕДНЕЙ ОБЛОСТИ.Разгоните эти организации которые делают вид что существуют у нас, и наберите тех кто действительно будет заинтересован чтоб турниры и соревнования проводились у нас а не в соседних областей. Ходим 6 год в футбол а игры и турниры в соседних областях МОСКВА , ВОРОНЕЖ, ТУЛЛА.
ответить

Ч

31 минуту назад
Надо довести до " ума " Катящиеся камни и , только после этого приступать к следующему объекту . Катящиеся камни планировали сдать в 2012 ; 2015 - м .На дворе : уходит 2020 - й .
ответить

Александр

43 минуты назад
А что с Катящимися камнями?сносить?
ответить

Галя

43 минуты назад
Было бы здорово. А то очень далеко все бассейны. А это где будет? Конкретно где на титовой?
ответить

Мамочка с детьми

48 минут назад
Наконец-то что то для наших детей школы 46 будет построен комплекс, куда можно будет ходить заниматься. Молодцы. А то поле было пустовало сколько лет, только собачки выгуливались.
ответить

Animal planet.

56 минут назад
Деньги не куда девать?
ответить

Зря читал

сегодня, 10:28
Думал на НовоСселках построют ДК и Бассейн.
ответить

н-дя

сегодня, 10:28
Полгода одни документы будут готовить,межевание,согласования.сети,экология,ПСД и прочие.
ответить

Мизантроп

сегодня, 10:25
Это не спасет демаграфию, какие дети, кагда цены такие! Лучше одним.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Победитель торгов отказался строить детсад в «Европейском»
#строительство #детский сад
6
Победитель торгов отказался строить детсад в «Европейском»

сегодня, 10:25

Общество
Возле «Звездного» планируют сделать огромную парковку
#аренда #торги #земля
8
Возле «Звездного» планируют сделать огромную парковку

сегодня, 09:48

Общество
В Липецкой области 4823 школьника перевели на дистанционное обучение
#карантин #школа #детский сад
1
В Липецкой области 4823 школьника перевели на дистанционное обучение

сегодня, 09:40

Общество
Липецким пенсионерам увеличили прожиточный минимум
#прожиточный минимум #пенсия
33
Липецким пенсионерам увеличили прожиточный минимум

сегодня, 08:56

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
4
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:45

Общество
Липецкая вечЁрка: аварийный день, наказание за оскорбление губернатора и начало путинских выплат
#вечЁрка #ДТП #Игорь Артамонов
1
Липецкая вечЁрка: аварийный день, наказание за оскорбление губернатора и начало путинских выплат

вчера, 20:20

Общество