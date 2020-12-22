В Липецке построят новый спортивный центр с бассейном

Подрядчик должен сдать объект к концу 2021 года. Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Титова.

Городское управление строительства завершило торги на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Липецке. Его должны за год построить на улице Титова. На электронных торгах победила компания из Липецка. Строительная организация сбила цену на полмиллиона до 102 206 497 рублей. Подрядчик приступит к работам сразу после заключения контракта.



Здание будет одноэтажным. В нём разместят административные и служебные помещения, буфет, кабинет врача, раздевалки, санузлы и бассейн – его длина составит 25, а ширина 8 метров. Внутри ФОКа сделают многофункциональный спортивный зал, в котором можно будет заниматься баскетболом, волейболом, гандболом и мини-футболом. В подвале расположат электрощитовую, узел управления бассейном, тепловой пункт, кладовую и технические помещения. Вокруг здания обустроят пешеходную дорожку, её выполнят в плитке. Помимо этого, участок дополнят малыми архитектурными формами и озеленением – высадят липы, туи, клены, сирень и газон.



- Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет доступен и для маломобильных граждан – его оборудуют пандусами. Также на территории обустроят площадку для парковки, в том числе автомобилей инвалидов. Строительство ФОКа в районе улицы Титова проведут в рамках национального проекта «Демография» - на эти цели выделено порядка 102 миллионов рублей, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.



Физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть сдан к 25 декабря 2021 года. Строительство оплатят из бюджета Липецка.