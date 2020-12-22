Возле «Звездного» планируют сделать огромную парковку

Также участок земли будет использоваться под автосервис.

Управление имущественных и земельных отношений объявило открытые аукционы на право аренды земельных участков в Липецкой области. Земля достанется тем, что предложит самую высокую цену за аренду.



Под инфраструктуру для автомобилистов отдают 23,5 тысячи квадратных метров земли в районе микрорайона «Звездный», ближе к Опытной станции. Этот участок предусмотрен для строительства автостоянок, зданий автомоек и шиномонтажа, автосервиса, магазина запчастей. Под аналогичные цели отдают в аренду более 9 000 квадратных метров земли в селе Подгорное. Там, на улице Крайняя, хотят видеть магазин с автозапчастями и дорожный сервис. Более 3 000 квадратных метров на улице Юношеской отдают под возведение складских помещений.



Торги на аренду земли запланированы январь-февраль 2021 года. Стоимость годовой аренды участков колеблется от 160 тысяч рублей за землю на Юношеской до 2,9 млн рублей в Подгорном.