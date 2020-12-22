Общество

21 минуту назад

В Липецкой области 4823 школьника перевели на дистанционное обучение

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#карантин #школа #детский сад
В Липецкой области 4823 школьника перевели на дистанционное обучение

На карантине и 164 дошкольника.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования, по данным на 22 декабря, в нашем регионе полностью закрыты на карантин по ОРВИ 5 школ: это две школы в Тербунском районе и по одной в Становлянском, Хлевенском и Краснинском районах. На дистанционное обучение в них перевели 1270 учеников.

Кроме того, на карантине 157 классов в 45 школах. В них 3553 ребёнка находятся на дистанционном обучении.

Закрыты 4 детских сада: по одному садику ушли на карантин в Ельце, Елецком, Задонском и Чаплыгинском районах. Дома остаются 164 ребёнка.
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#карантин #школа #детский сад

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