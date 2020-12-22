Мужчина угрожал убить соседку сковородкой

Женщина написала на обидчика заявление, тому пришлось ответить перед законом.

Мировой судья Усманского судебного участка №1 рассмотрела уголовное дело по обвинению жителя Липецкой области в угрозе убийством. Потерпевшей по делу признали соседку подсудимого.



Преступление стало итогом ссоры, которая произошла 1 июня 2020 года. Мужчина, как следует из его показаний, в тот день резал поросенка, выпил. Пришел к себе домой около пяти часов вечера, соседка стояла во дворе и предъявляла ему претензии. Он её «послал», сказал, чтобы она командовала у себя дома. Мужчина зашел к себе в дом, вместе с выпивкой расположился на кухне. Тут на него из-за пьянки начала ругаться жена. На шум пришла та самая соседка. Она села на стул возле холодильника. Соседка снова начала его учить, чтобы он не выпивал и начал работать. Его это очень сильно разозлило и он сказал, чтобы она замолчала и шла домой. Однако соседка продолжала ему говорить, что надо прекращать пить. Тогда он решил её напугать, взял сковороду и замахнулся в ее сторону со словами: «Я тебя убью!». Потом подсудимый положил сковороду на стол и ушел в комнату. Через некоторое время приехали сотрудники полиции и сказали, что соседка написала на него заявление о том, что он ей угрожал убийством. Мужчина во всем признался и написал явку с повинной.



Суд вынес мужчине обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.