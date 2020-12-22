56 минут назад
«ВАЗ» заехал под грузовик
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
В Добровском районе около полудня на автотрассе Доброе – Лебедянь 60-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель госпитализирован.
21 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2033 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1710 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксированы 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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