Происшествия

56 минут назад

«ВАЗ» заехал под грузовик

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#авария #ДТП
«ВАЗ» заехал под грузовик

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 декабря в Липецке около восьми часов утра на улице Ударников столкнулись «ВАЗ-2106» под управлением 66-летнего мужчины и грузовик «Мерседес». В аварии водитель «шестерки» получил травму, ему оказали медицинскую помощь. Причиной столкновения стало нарушение дистанции.

В Добровском районе около полудня на автотрассе Доброе – Лебедянь 60-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель госпитализирован. 

21 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2033 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1710 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

1 785
#авария #ДТП

Комментарии (1)

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автоледи

23 минуты назад
Достали эти фуры.Можно же их запретить хотя бы в городе.
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