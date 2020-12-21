Молодой лидер НЛМК-2020 работает в ремонтном управлении

На Новолипецком комбинате подвели итоги ежегодного корпоративного конкурса «Молодой лидер НЛМК - 2020».

На Новолипецком комбинате подвели итоги ежегодного корпоративного конкурса «Молодой лидер НЛМК - 2020». Он направлен на выявление талантливых молодых работников, формирование у них заинтересованности в профессиональном и карьерном росте, вовлечение молодежи в совершенствование бизнес-процессов.



В конкурсных испытаниях приняли участие 380 молодых работников комбината до 35 лет. В этом году тема конкурса была связана с суперцелью компании – быть лучшей металлургической компанией мира. Участники прошли ряд испытаний, включая тестирование, написание эссе, решение проблемного кейса в команде. Они также разрабатывали собственные идеи по улучшению таких направлений развития компании, как Цифровизация, Производственная система и Вовлеченность.



Свои проекты конкурсанты защищали перед экспертами из числа топ-менеджеров компании. Самые лучшие идеи финалистам предстояло доработать и внедрить в своих подразделениях.



В итоге победителем конкурса «Молодой лидер НЛМК-2020» стала инженер-конструктор ремонтного управления Мария Трухачева. Конкурсный проект Марии помогает повышать вовлеченность сотрудников в выполнение производственных задач, развивать систему нематериальной мотивации и признания, создавать обстановку доброжелательности и психологического комфорта. Второе место занял Максим Щетинин, третье - Екатерина Банникова.



Из-за связанных с пандемией ограничений все этапы конкурса прошли в онлайн формате. Конкурсантов поддерживали зрители в чате, они также стали участниками онлайн викторины.

