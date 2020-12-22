В России
сегодня, 10:28
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией
120
В связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Ограничения вступили в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года.
РФ приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и обнаружением нового штамма коронавируса, - говорится в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Ограничения вступили в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года.
В российском оперштабе заявили, что ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается, и по результатам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.
Уже свыше 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. Некоторые государства ввели обязательный карантин для прибывающих граждан из Великобритании, как Греция и Кипр.
20 декабря Минздрав Великобритании сообщил, что обнаруженный в стране новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 опаснее и заразнее на 71%, и распространяется гораздо быстрее.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о подобных мутациях вируса и в других европейских странах, таких, как Дания и Нидерланды, и в Австралии. Однако доказательств о влиянии новой мутации коронавируса на смертность и заболеваемость пока нет.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что выявленные в Великобритании мутации коронавируса были вполне ожидаемы, - передает RT.
Количество умерших после заражения коронавирусом в Великобритании на 20 декабря превысило 67 тысяч человек, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2,04 млн, - передает ТАСС.
Тем временем в России организовали регулярный отбор материала от пациентов, перенесших коронавирус, а все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора, - передает РИА-Новости.
В российском оперштабе заявили, что ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается, и по результатам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.
Уже свыше 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. Некоторые государства ввели обязательный карантин для прибывающих граждан из Великобритании, как Греция и Кипр.
20 декабря Минздрав Великобритании сообщил, что обнаруженный в стране новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 опаснее и заразнее на 71%, и распространяется гораздо быстрее.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о подобных мутациях вируса и в других европейских странах, таких, как Дания и Нидерланды, и в Австралии. Однако доказательств о влиянии новой мутации коронавируса на смертность и заболеваемость пока нет.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что выявленные в Великобритании мутации коронавируса были вполне ожидаемы, - передает RT.
Количество умерших после заражения коронавирусом в Великобритании на 20 декабря превысило 67 тысяч человек, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2,04 млн, - передает ТАСС.
Тем временем в России организовали регулярный отбор материала от пациентов, перенесших коронавирус, а все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора, - передает РИА-Новости.
120