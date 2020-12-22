В России

сегодня, 10:28

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

120
#коронавирус

В связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Ограничения вступили в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года.

РФ приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и обнаружением нового штамма коронавируса, - говорится в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Ограничения вступили в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года.

В российском оперштабе заявили, что ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается, и по результатам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.

Уже свыше 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. Некоторые государства ввели обязательный карантин для прибывающих граждан из Великобритании, как Греция и Кипр.

20 декабря Минздрав Великобритании сообщил, что обнаруженный в стране новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 опаснее и заразнее на 71%, и распространяется гораздо быстрее.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о подобных мутациях вируса и в других европейских странах, таких, как Дания и Нидерланды, и в Австралии. Однако доказательств о влиянии новой мутации коронавируса на смертность и заболеваемость пока нет.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что выявленные в Великобритании мутации коронавируса были вполне ожидаемы, - передает RT.

Количество умерших после заражения коронавирусом в Великобритании на 20 декабря превысило 67 тысяч человек, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2,04 млн, - передает ТАСС.

Тем временем в России организовали регулярный отбор материала от пациентов, перенесших коронавирус, а все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора, - передает РИА-Новости.
120
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Когда на самом деле наступает Новый год?
#новый год
Когда на самом деле наступает Новый год?

54 минуты назад

В России
Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году
#банковский кризис
1
Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году

вчера, 12:11

В России
Союз пациентов заявил о дефиците 42 лекарственных препаратов
Союз пациентов заявил о дефиците 42 лекарственных препаратов

вчера, 12:07

В России
Россияне увидят великое соединение Юпитера и Сатурна
1
Россияне увидят великое соединение Юпитера и Сатурна

20.12.2020 10:26

В России
В России требуют сурово наказать журналистку, солгавшую Путину на пресс-конференции
1
В России требуют сурово наказать журналистку, солгавшую Путину на пресс-конференции

20.12.2020 10:23

В России
Сокращение населения России превысило годовой прогноз правительства
1
Сокращение населения России превысило годовой прогноз правительства

20.12.2020 10:19

В России